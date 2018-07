A ‘Uno Mattina Estate’, Sebastiano Bucci ha presentato ‘Ti.Tro”… il dispositivo salvavita per i bambini dimenticati in auto.

Il progetto è dell’ingegnere grossetano Alessandro Gandolfi.

di Franco Ferretti

Grosseto: “Ti.Tro”, ovvero ti “Ti.Trovo” il dispositivo anti abbandono di bambini in auto, inventato dal molisano Sebastiano Bucci e dall’ingegnere grossetano Alessandro Gandolfi, è stato presentato durante la trasmissione Rai “Uno Mattina Estate”, ieri sulla rete Rai Uno.

Bucci, dopo un passato professionale di fisioterapista, da dodici anni che vive in Maremma, a Talamone nel comune di Orbetello, dove attualmente gestisce un’attività commerciale.

Il progetto di questo dispositivo, che serve soprattutto per non dimenticare i piccoli in auto, ma che potrebbe essere utile anche per altre tipologie di aiuto e in particolari situazioni dove occorre attenzione, come ad esempio per le persone colpite dal morbo di Alzheimer od altro, è stata messo a punto dagli studi, ricerca e professionalità dell’ingegnere grossetano Alessandro Gandolfi.

“Ti.Tro” si può definire, di fatto, come spiega lo stesso ingegner Gandolfi, un apparecchio utile e adatto a molti utilizzi, tra i quali il più importante per quello rivolto al così detto “salva persone”.

Prosegue Gandolfi: “Il processo per mettere a punto il dispositivo e arrivare fino al deposito del brevetto è stato molto lungo e laborioso, e ha richiesto studi, progettazione e prove di verifica”.

“Il dispositivo, funziona in modo abbastanza semplice, utilizzando il sistema “bluetooth low-energy 4.2”, spiega l’ingegner Alessandro Gandolfi. “Difatti utilizzando questa particolare tecnologia, però non come un normale bluetooth, ma funzionando al contrario della stessa, si ottiene lo scopo di “Ti.Tro”. “Ad esempio, la normale tecnologia bluetooth che tutti conosciamo, ci dice che quando due apparecchi si avvicinano quest’ultima entra in funzione connettendo di due apparati. Nel nostro caso, il dispositivo invece entra in funzione, quando quest’ultimi apparati si allontanano l’uno d’altro. Così facendo permettono, ad esempio, se il dispositivo master (principale) è collegato a un apparecchio in possesso di un genitore, e l’altro, il ricevente ad esempio al seggiolino in auto dove è seduto un piccolo, se il genitore si allontana dall’auto, il dispositivo, utilizzando la tecnologia “bluetooth low-energy 4.2”, emette un segnale di allarme e così avverte il genitore. Così facendo si possono evitare drammatici fatti di cronaca, come l’abbandono di piccoli sul seggiolino in auto, che purtroppo tutti noi conosciamo come sono andati a finire”.