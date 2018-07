Massa Marittima, Castagneto Carducci e Bibbona, esempio di comuni virtuosi verso l’ambiente. Assegnate le ‘Spighe Verdi’

Soddisfazione di Confagricoltura Costa Toscana

Firenze: Confagricoltura Costa Toscana” sbanca con le Spighe Verdi. Per il terzo anno Massa Marittima ottiene questo riconoscimento, e con essa anche Castagneto Carducci e Bibbona. Dunque tre comuni sui cinque toscani, si vedono assegnate le prestigiose “Spighe Verdi”.

Tre comuni che ricadono nel territorio del progetto ribattezzato “Confagricoltura Costa Toscana”, progetto che unisce le associazioni delle tre province di Grosseto, Livorno e Pisa, e per i quali la FEE Italia e Confagricoltura stessa hanno potuto verificare, mediante una apposita commissione, la sussistenza delle condizioni che testimoniano una grande attenzione alla gestione del territorio, per mezzo di un percorso virtuoso che giovi all’ambiente e alla qualità della vita dell’intera comunità.

“E’ una soddisfazione - commenta il direttore di Confagricoltura Costa Toscana, Paolo Rossi - vedere tre comuni come Massa Marittima, Castagneto Carducci e Bibbona fregiarsi di questo vessillo, l’equivalente della Bandiera Blu per le località turistiche balneari”.

Continua il direttore di Confagricoltura Costa Toscana: “ In Italia sono state 31 la amministrazioni comunali che hanno ricevuto il vessillo, i cui amministratori l’hanno ritirato nel corso di una cerimonia presso il MIBAC a Roma. In pratica i comuni doveva rispondere, mediante a un questionario volontario a un set di indicatori in grado di fotografare le politiche di gestione del territorio e indirizzarle verso criteri di massima attenzione alla sostenibilità. Si passava dalla educazione allo sviluppo sostenibile, al corretto uso del suolo, fino alla presenza di produzioni agricole tipiche, la sostenibilità e l’innovazione in agricoltura; ma anche la qualità dell’offerta turistica, l’esistenza e il grado di funzionalità degli impianti di depurazione, la gestione dei rifiuti e la valorizzazione delle aree naturalistiche”.

“Data la vocazione del territorio cui appartiene Confagricoltura Costa Toscana - auspica il direttore Rossi - ci piacerebbe che fossero di più le amministrazioni insignite, perché ciò dà la misura della attenzione che hanno messo questi tre comuni verso lo sviluppo sostenibile, il corretto uso del suolo, la presenza di produzioni agricole tipiche, fino alla sostenibilità e alla innovazione in agricoltura. Perché agricoltura e sostenibilità sono due elementi imprescindibili per salvaguardare l’integrità ambientale l’economia dei territori e il nostro futuro. Da anni come Confagricoltura siamo impegnati nella valorizzazione e diffusione della conoscenza delle buone pratiche di sostenibilità ambientale, economica e sociale, che ormai un numero sempre crescente di aziende applicano”.