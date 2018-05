Ad anteprima vini anche tante aziende dalla provincia grossetana

Grosseto: Il meglio della produzione vinicola della provincia di Grosseto sarà in trasferta a Lucca, sabato 5 e domenica 6 maggio, per partecipare ad Anteprima Vini della Costa Toscana, la più importante manifestazione nazionale dedicata ai vini che guardano verso il mare.

Organizzata dall'associazione Grandi Cru della costa Toscana, la due-giorni chiama a raccolta ben 18 produttori grossetani, garantendo alla provincia di Grosseto il primato come uno dei territori meglio rappresentati. Saranno presenti le aziende Celestina Fe’, Col di Bacche, Collemassari, Collemassari - Tenuta di Montecucco, Collemassari – Grattamacco, Conti di San Bonifacio, Diegale, Fattoria Le Pupille, La Fattoria di Magliano, Moris Farms, Podere La Pace, Poggio Foco, Poggio L’Apparita, Rascioni & Cecconello, Sassotondo, Tenuta Marsiliana, Terenzi, Valdonica.

Anteprima Vini presenterà al pubblico, nelle sale del Real Collegio di Lucca, oltre 600 etichette prodotte da 100 vigneron toscani, unendo viticoltori di lungo corso ad aziende giovani e innovative. Giunta alla 17.ma edizione, la rassegna sarà, inoltre, palcoscenico d'eccellenza per le uniche celebrazioni ufficiali dei 50 anni della prima produzione del Sassicaia, il vino toscano tra i più pregiati d'Italia e del mondo. Era, infatti, il 1968 quando il marchese Incisa della Rocchetta, proprietario della Tenuta San Guido, mise in commercio per la prima volta il Sassicaia.

Per ulteriori informazioni e per il programma completo della manifestazione: www.anteprimavini.com