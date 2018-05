Nuovo bando di internazionalizzazione 2018

Grosseto: La Regione Toscana ha pubblicato il nuovo bando Internazionalizzazione 2018 che prevede contributi in conto capitale a fondo perduto per le micro, piccole e medie imprese impegnate in progetti di penetrazione commerciale all’estero in Paesi extra Unione Europea.



Il bando è aperto dal 23 aprile scorso; sarà l’ultimo della programmazione POR-CREO 2014-2020 sull'argomento e si andrà ad esaurimento delle risorse disponibili.

Confindustria Toscana Sud vista l’importanza dell’argomento e della sua limitata disponibilità temporale, ha organizzato un incontro per il giorno giovedì 3 maggio, alle ore 11:00, allo scopo di illustrare ed approfondire le caratteristiche e le opportunità agevolative del bando.



Per ottenere la massima diffusione tra i partecipanti, l’incontro è organizzato in contemporanea nelle tre Delegazioni di Arezzo, Grosseto e Siena mediante videoconferenza.



Gli uffici dell'Associazione sono a disposizione per qualsiasi chiarimento e per raccogliere le adesioni.