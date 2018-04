Gli annunci di lavoro della settimana, dall'Ente Bilaterale del Turismo Toscano

Grosseto: Strutture ricettive, pubblici esercizi, bar e ristoranti cercano personale per la stagione che sta per iniziare. Ecco le richieste della settimana segnalate dall'EBTT di Grosseto.

Per informazioni contattare il centro servizio grosseto 0564416375 Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o recarsi in Via Monte Cengio 13/15 58100 Grosseto.





Pubblico esercizio nella zona di Paganico ricerca una cameriera di sala per il fine settimana per poi per la stagione estiva da maggio 2018 full time orario serale dalle 18.30 e la domenica pranzo e cena esperienza nel settore si offre alloggio (9116)



Struttura extra –alberghiera nella zona di Follonica ricerca due segretari ricevimento e cassa con esperienza nel settore e obbligatoria conoscenza lingua tedesca pat b automuniti (cod 9117)



Struttura extra alberghiera nella zona di Follonica ricerca segretari ricevimento o con esperienza nel settore conoscenza obbligatoria della lingua tedesca o anche sotto i 29 anni senza esperienza purchè buona/ottima lingua tedesca pat b automuniti non si offre alloggio personale della zona o zone limitrofe stagione lunga (cod 9153)



Struttura alberghiera nella zona di Capalbio ricerca per la stagione estiva part time un estetista/massaggiatrice con diploma del terzo anno non si offre alloggio



Pubblico esercizio nelle vicinanze di Grosseto ricerca un cuoco con esperienza nel settore pat b automunito (cod9232)



Struttura extra alberghiera nelle vicinanze di Grosseto ricerca da giugno un aiuto bagnino senza esperienza, ma preferibile almeno minima con brevetto orario serale per i weekeedn di giugno poi luglio e agosto max 29 anni pat b automunito (cod 9238)



Pubblico esercizio nelle vicinanze di Castiglione della Pescaia ricerca un cameriere di sala con esperienza almeno minina nel settore inglese o tedesco o russo scolastico pat b automunito personale abbastanza giovane orario serale dalle 19 a partire da maggio 2018 (cod 9267)



Pubblico esercizio nella zona di Monte Argentario ricerca uno chef de rang con esperienza nel settore gestione sala inglese discreto da pasqua per 6 mesi di lavoro non si offre alloggio orario spezzato pat b automunito (cod 9275)



Stabilimento balneare nelle vicinanze di Grosseto ricerca una barista apprendista almeno con minima esperienza orario di giorno da giugno 2018 (cod 9276)



Stabilimento balneare nelle vicinanze di Castiglione della Pescaia ricerca due bariste/caffetteria con esperienza nel settore orario di giorno pat b automunite (cod 9277)



Pubblico esercizio nelle vicinanze di Grosseto ricerca un capo sala con esperienza pluriennale in grado di gestire le comande la sala e il personale orario principalmente serale pat b automunito da aprile 2018 (cod 9281)



Stabilimento balneare a Capalbio ricerca 6 assistente bagnanti con brevetto da bagnino da maggio 2018 per la stagione estiva preferibile esperienza pat b automuniti non si offre alloggio (cod 9283)



Struttura alberghiera a una 30 d km da Grosseto ricerca una reception preferibile esperienza con lingua inglese e preferibile programma gestionale hotel da aprile 2018 pat b automunita non si offre alloggio (cod 9290) e una massaggiatrice spa con almeno minima esperienza e preferibile lingua inglese (cod 9291)



Struttura alberghiera a monte argentario ricerca con contratto a tempo indeterminato da metà maggio due figure una segretaria ricevimento con conoscenza buona/ottima lingua inglese e una seconda lingua preferibile tedesco preferibile esperienza nel settore non si offre alloggio orario continuato pat b automunita personale abbastanza giovane(cod 9327) e una cuoca addetta colazioni con esperienza nel settore dalle 6.00 alle 12.00 sempre metà maggio (9326)



Struttura alberghiera nelle vicinanze di Grosseto ricerca un addetta ricevimento con esperienza almeno minima nel settore del ricevimento e preferibile di caffetteria orario su turni contratto di apprendistato con possibilità di rimanere all'interno della struttura max 29 orario part time pat b automunita lingua inglese almeno discreta da aprile 2018 (cod 9354)



Stabilimento balneare nelle vicinanze di Grosseto ricerca un cuoco capo partita ai primi piatti (9351) e un capo sala con esperienza nel settore (9352) da aprile 2018 orario spezzato



Struttura alberghiera nella zona di Grosseto ricerca una cameriera ai piani con esperienza nel settore (9348) orario di giorno e una segretaria ricevimento e cassa orario part time con esperienza nel settore e conoscenza lingua inglese (9350)



Struttura alberghiera nella zona di Monte Argentario ricerca un bagnino possibilmente della zona o zone limitrofe con brevetto da aprile 2018 (cod 9368)



Pubblico esercizio nella zona di Fonteblanda ricerca un cuoco con esperienza nel settore preferibile di pesce 9 mesi di lavoro possibilità di alloggio (cod9372)



Pubblico esercizio nelle zona di Scarlino ricerca un capo partita con esperienza da aprile 2018 stagione lunga si valuta alloggio (cod 9376)



Struttura alberghiera nelle zona di Grosseto sud ricerca due apprendiste una per le colazioni con minima esperienza di caffetteria orario 6.00-13.00 e una reception con esperienza preferibile minima lingua inglese obbligatoria pat b automunite non si offre alloggio personale della zona o zone limitrofe (cod 9378/79)



Struttura alberghiera a circa 30 km da Grosseto ricerca un segretario ricevimento e cassa con esperienza nel settore e conoscenza lingua inglese (cod 9424), un responsabile sala , conoscenza almeno lingua inglese (cod 9425), una barista con esperienza nel settore (cod 9426) e 1 cuoco con esperienza nel settore (cod 9427)



Albergo nelle vicinanze di Grosseto ricerca un cuoco con esperienza nel settore orario spezzato pat b automunito (cod 9428)



Pubblico esercizio a 10 km da grosseto ricerca urgentemente un cuoco in grado di sapere prendere le comande e gestire la cucina (cod 9429)



Pubblico esercizio a 10 km da Grosseto ricerca due camerieri di sala 1 a tempo indeterminato con conoscenza lingua inglese e 1 a tempo determinato per una stagione lunga personale abbastanza giovane pat b automunito (cod 9436)



Pubblico esercizio nelle vicinanze di Grosseto ricerca un cameriere di sala con esperienza nel settore conoscenza lingua inglese stagione lunga si offre anche alloggio (cod 9438)



Pubblico esercizio a Grosseto ricerca un aiuto cuoco apprendista con esperienza minima nel settore (cod 9437)



Pubblico esercizio nella zona di Magliano in Toscana ricerca o un cuoco o un aiuto cuoco con esperienza nel settore orario solo serale pat b automunito (cod 9444)



Pubblico esercizio a Tirli ricerca una cameriera di sala con esperienza nel settore da giugno a settembre orario solo serale pat b automunita con possibilità di alloggio (cod 9448)



Pubblico esercizio all’Isola del Giglio ricerca un aiuto cuoco/a con esperienza almeno minima nel settore nella preparazione degli antipasti orario spezzato da maggio a settembre si offre alloggio (cod 9449)



Struttura alberghiera nella zona di Orbetello ricerca un responsabile di sala personale abbastanza giovane con possibilità di alloggio (cod 9447) e un cameriere di sala in una struttura alberghiera nelle vicinanze di Grosseto (cod 9450)





