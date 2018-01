Domenica arriva la Festa della Maremma

Grosseto. L'azienda Brogi & Collitorti inaugura una nuova sede per la Nissan, annuncia l'inaugurazione di Land Rover e organizza una grande Festa della Maremma.

Grosseto: L'azienda Brogi & Collitorti è la promotrice di un grande evento tutto maremmano per l'inaugurazione della nuova sede della concessionaria Nissan a Grosseto in via Zircone 3.

“Volevamo una festa dedicata al territorio – dice Olimpia Brogi responsabile marketing Brogi & Collitorti – per rendere omaggio a questa terra, al suo mare e alla città di Grosseto dove noi operiamo dal 2012. Cogliamo l'occasione dell'opening nazionale di Nissan previsto per l'ultimo fine settimana di gennaio e domenica 28 gennaio inauguriamo la sede grossetana con la Festa della Maremma”

La Brogi & Collitorti, nata nel 2004 dalla fusione di due storiche aziende legate al mondo delle quattro ruote, è strutturata per commercializzare auto e veicoli commerciali nelle zone di Empoli, Pontedera, Pisa, Grosseto e la Versilia nonché le province di Pisa, Livorno, e Grosseto per la vendita e l´assistenza di veicoli industriali.

Domenica 28 gennaio alle 16 dunque ci sarà il taglio del nastro della concessionaria che si estende su un'area di quasi duemila metri quadrati divisa tra parcheggio esterno, area vendita e magazzino e officina. In azienda a Grosseto lavorano 8 persone coordinate dallo storico venditore Mario Fanciulletti, responsabile della concessionaria che è nel settore a Grosseto dal 1980.

Dopo il taglio del nastro il protagonista assoluto sarà il sapore maremmano con il Conte Max Venturacci e i suoi personaggi che animeranno il pomeriggio e all'interno della concessionaria verrà realizzato un spazio dedicato alle degustazioni dei prodotti di eccellenza del territorio, dal pluripremiato Caseificio il Fiorino Grifone d'Oro 2017, al panificio Montomoli di Montieri e ai suoi prodotti che nascono nel cuore delle Colline Metallifere, ai Salumi Subissati protagonisti a livello locale e nazionale, a una degustazione di vini del vivacissimo Consorzio Vini Maremma Toscana DOC con la collaborazione di AIS, associazione italiana sommelier e del delegato Antonio Stelli, alle degustazioni del Collegio Toscano degli olivicoltori OLMA.

“La Maremma è una terra fantastica che ci ha accolto e con la quale abbiamo stabilito da subito un rapporto di amicizia e di collaborazione. Ogni anno mediamente vengono immatricolati in provincia di Grosseto – uscite dalla concessionaria - 250 nuovi veicoli Nissan. La sede di via Zircone, tra l'altro, è la prima in Italia in linea con le nuovo norme europee del marchio giapponese. Qui vogliamo crescere e vogliamo instaurare un dialogo costante con le persone e con il mondo produttivo. Per questo abbiamo pensato a una grande festa maremmana! Siamo a disposizione! A Grosseto abbiamo la concessionaria Nissan e la concessionaria Land Rover che andremo a inaugurare il 16 febbraio. Anche in questo caso promettiamo un party legato fortemente allo spirito di questo territorio ma sul quale ancora manteniamo il segreto. Intanto tutti i nostri collaboratori sono pronti per accogliere il pubblico durante la giornata di domenica e fare festa insieme a noi!”