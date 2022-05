Uil-Scuola, successo per il Congresso regionale

Grosseto: Si è tenuto a Marina di Grosseto presso l’Hotel Terme Marine Leopoldo II il congresso regionale della Uil Scuola Rua della Toscana.

Sono intervenuti Carlo Romanelli (Segretario Regionale UIL Scuola), Paolo Fantappiè segretario generale UIL Toscana, Giuseppe D'Aprile segretario generale Agg. Federazione UIL Scuola RUA, Giuseppe Turi segretario generale Federazione UIL Scuola RUA, oltre ai segretari territoriali di Grosseto, Siena, Arezzo, Firenze, Massa Carrara, Pisa, Valdera, Lucca e alle responsabili di Livorno.

Sono intervenuti, per la P.A. e le autorità civili e politiche: il Dott. Angelo Salvatore Costarella DS dell'IC "Orsini"; la Consigliera Cecilia Buggiani in rappresentanza della Provincia di Grosseto; la Pres. III Commissione Consiliare Erika Vanelli Comune di Grosseto, la Dott.ssa Annalisa Manzo Consigliere Comunale Comune di Grosseto; il Dott. Andrea Guidoni Consigliere Comunale Comune di Grosseto, l’

I lavori si sono svolti in un sereno clima di scambio costruttivo.

Dagli interventi sono emerse le difficoltà che la scuola sta affrontando in questo momento storico e la necessità che il Sindacato torni ad essere la controparte contrattuale dello Stato per la tutela dei lavoratori e in attuazione dei principi costituzionali.

La Federazione UIL ed in particolare il settore UIL Scuola Rua, è un “grande sindacato”: non “grosso”, ma “grande”, fatto di persone competenti, affidabili, appassionate, che rendono servizi indispensabili ai lavoratori associati.

Il sindacato UIL Scuola Rua è in forte crescita in tutta la Toscana ed ha ottenuto importanti risultati nelle recenti elezioni delle RSU svoltesi lo scorso aprile.

Il Congresso Regionale ha riconfermato Carlo Romanelli come Segretario Regionale della UIL Scuola Rua Toscana ed ha rinnovato e riconfermato gli organi sindacali regionali dando ampio spazio ai membri di staff delle segretarie territoriali, preparando i lavori per il prossimo Congresso Nazionale della federazione UIL Scuola Rua che si terrà a Roma il prossimo settembre.

Il Segretario territoriale di Grosseto, Fabio Severi, ringrazia tutte/i le/i partecipanti e ringrazia la Segretaria Regionale per aver scelto Grosseto come sede di questo importante Congresso gratificando così il lavoro di tutto lo staff locale e mettendo in evidenza l’importanza della nostra Provincia in ambito sia regionale che nazionale.