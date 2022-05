'Pitti Immagine', tutti i numeri di 'TASTE n. 15' dello scorso marzo 2022

Firenze: Il ritorno di TASTE, dopo due anni di stop forzato, è stato accolto con grande entusiasmo da parte degli operatori di settore e del pubblico.

Il salone delle eccellenze enogastronomiche si è presentato rinnovato e ampliato, e per la prima volta si è svolto negli spazi della Fortezza da Basso. Il cambio di location si è dimostrato funzionale sia dal punto di vista della sicurezza sia da quello della fruizione della manifestazione, con un allestimento e un percorso di visita che hanno agevolato il rapporto tra espositori e compratori. La capacità di fare scouting e la selezione delle aziende sono stati anche a questa edizione il punto di forza di Taste, giudicati di altissimo livello, in grado di attrarre un numero in crescita di operatori professionals e buyer internazionali. L'edizione n.15 di TASTE ha visto crescere il numero delle presenze degli operatori di settore e dei buyer internazionali. Incrementi importanti si sono registrati, rispetto alle partecipazioni all’ultima edizione del 2019, soprattutto dal fronte

Estero: Francia (+46%), Stati Uniti (+53%), Regno Unito (+28), Olanda (+66%) e Austria (68%). Molto bene anche Canada, Polonia, i Paesi dell’area scandinava, da registrare anche la partecipazione di qualche delegazione dai Paesi del Far East.(+46%), Stati Uniti (+53%), Regno Unito (+28), Olanda (+66%) e Austria (68%).

Molto bene anche Canada, Polonia, i paesi dell’area Scandinava, da registrare anche la partecipazione di qualche delegazione dai paesi del Far East.

Questi i primi 10 Paesi esteri per affluenza compratori: Francia, Stati Uniti, Germania, Regno Unito, Olanda, Svizzera, Austria, Spagna, Belgio, Norvegia.



BUYER PREMIUM

L'edizione n.15 di TASTE ha portato in Fortezza i buyer di alcuni dei più importanti negozi specializzati, aziende della distribuzione, department store, importatori di eccellenze italiane.

Tra i nomi presenti: Atlas Gourmet (Spagna), Aux Gourmet d’Italie (Francia), Banon (Israele), Belmond Italia (Italia), Bergdorf Goodman (Stati Uniti), Big Mamma Group (Francia), Buonsenso (Belgio), Carluccio’s (Regno Unito), Cbg Comercial (Spagna), Che Fico (Stati Uniti), Ciao Gusto (Francia), Cibo Divino (Stati Uniti), Cibovinum (Svizzera), Cibreo (Italia), Colmado Singular (Spagna), Conad (Italia), Coop Italia (Italia), D. Coluccio & Sons (Stati Uniti), Dallmayr (Germania), De Simoni (Svizzera), Delicario (Regno Unito), Dical House (Malta), Digusti (Paesi Bassi), Ditalia (Stati Uniti), Divine Eccellenze (Canada), Divinoil (Svezia), Eataly (Italia), Enoteca Pinchiorri (Italia), Esselunga (Italia), Forever Cheese (Stati Uniti), Fortune Fish & Gourmet (Stati Uniti), Four Seasons Hotel (Italia), Good Mansion Wines (Stati Uniti), Gourmet Studio (Lettonia), Great Ciao (Stati Uniti), Gucci Garden (Italia), Guidi Marcello (Stati Uniti), Gustiamo (Stati Uniti), Gusto NL (Paesi Bassi), Il Nuraghe (Germania), Inalca (Italia), Isetan Mitsukoshi Italia (Italia), Itaca Direct (Canada), Italian Products (Stati Uniti), Ivy (Bahrain), J & G (Regno Unito), J.L.Lambert (Belgio), Just Gourmet Foods (Regno Unito), Kaefer (Germania), L’Idéal Épicerie (Francia), La Cambuse (Francia), La Credenza (Regno Unito), La Fromagerie (Regno Unito), Longino & Cardenal (Italia), Magaras (Singapore), Maisto Gurmanas (Lituania), Mammafiore (Spagna), Manicaretti (Stati Uniti), Maricase (Paesi Bassi), Mercato italiano (Paesi Bassi), Moellans (Svezia), Natoora (Regno Unito), Negrini (Spagna), Nonna Angela (Francia), Nord Trade (Norvegia), Olivo (Finlandia), Panino Giusto (Italia), Panzer’s (Regno Unito), Phiale Wines & Foods (Cipro), Piedmont Wine Import (Stati Uniti), PWE (Polonia), Rinascente (Italia), Reale & Fantoni (Portogallo), Roberto & Franco (Polonia), Saa Godt (Norvegia), Salento Uk (Regno Unito), Salvo 1968 (Regno Unito), Santini Foods (Stati Uniti), Selezione Sartorio (Svizzera), Selfridges (Regno Unito), Silletti (Paesi Bassi), Smak AV Italia (Norvegia), Sogno di Pasta (Olanda), Starhotels (Italia), Sum (Francia), Sweetly (Corea del Sud), Tasty Ribbon (Stati Uniti), Tenuta Marmorelle (Regno Unito), The Caprioli (Cina – Hong Kong), The Fine Cheese (Regno Unito), The Oil Merchant (Regno Unito), The Red Beetle (Regno Unito), Viani Import (Germania), Viola Imports (Stati Uniti), Whole Foods Market (Stati Uniti), Wilk Delicatessen (Germania), Wisk (Emirati Arabi Uniti), Zest of Italy (Austria).

Grande successo per il format online BUYERS SELECT: una serie di interviste mirate con le quali alcuni dei più importanti operatori hanno condiviso con la community di TASTE il loro punto di vista sul futuro del mercato food e una selezione speciale di aziende e di prodotti made in Italy irrinunciabili.

Questi i loro nomi: Gustiamo (Stati Uniti), Viani (Germania), Guidi Marcello (Stati Uniti), J&G (Regno Unito), De Simoni (Svizzera), Épicerie l'Idéal (Francia/Svizzera), Deli Food & Wine (Polonia).400 circa tra giornalisti e operatori media hanno partecipato a TASTE n. 15.

I principali quotidiani e periodici nazionali ed esteri, i magazine di settore, tv testate on line hanno seguito il salone registrando tendenze e novità, e partecipando agli eventi che hanno animato la Fortezza da Basso.

Oltre 50 i giornalisti esteri accreditati provenienti principalmente da:

Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Giappone, Spagna, Regno Unito, Stati Uniti, Perù.