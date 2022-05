OPEN DAY nel settore turistico alberghiero. Porta il tuo CV

Grosseto: I Centri per l’Impiego dell’area di Grosseto propongono un OPEN DAY per candidarsi ad opportunità di lavoro del settore TURISTICO E RISTORATIVO, presso tutte le sedi dei Centri per l'Impiego della nostra provincia, per il giorno 24 MAGGIO dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e dalle ore 15:00 alle 17:00.

Gli interessati, anche con esperienza minima, possono presentarsi con il proprio curriculum. Se necessario perché ne fossero sprovvisti, gli operatori aiuteranno nella stesura di un CV.



Questi i centri per l'impiego del territorio:

Centro per l'impiego di Grosseto

Via G. Scopetani snc

Centro per l'impiego di Follonica

Via P. Nenni, 2

Centro per l'impiego di Orbetello

Piazza Giovanni Paolo II, 2

Centro per l'impiego di Arcidosso

Viale D. Lazzaretti, 4

Centro per l'impiego di Manciano

Largo M. D'Antona

Per informazioni e chiarimenti contattare il Centro Impiego di riferimento.