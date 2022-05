Banca Tema: â€˜Approvato il Bilancio dâ€™esercizio 2021 ed eletto il nuovo CDAâ€™

Banca Tema: ‘Approvato il Bilancio d’esercizio 2021 ed eletto il nuovo CDA’

Grosseto: La prima Assemblea dei Soci della nuova Banca Tema – Terre Etrusche di Valdichiana e di Maremma – Credito Cooperativo, si è riunita venerdì pomeriggio presso la sede della Direzione Generale in Corso Carducci a Grosseto. Data la situazione sanitaria contingente, si è trattato di un’assemblea senza la presenza fisica dei soci, i quali hanno conferito delega ad un Rappresentante Designato, individuato nel notaio Filippo Abbate. I soci hanno approvato il bilancio d’esercizio 2021 ed eletto i consiglieri di amministrazione, i sindaci ed i probiviri.

Il Consiglio di Amministrazione è così composto: Francesco Carri (Presidente), Fabio Tamagnini (Vicepresidente vicario), Giovanni Marcocci (Vicepresidente), Valter Vincio (Vicepresidente), Maria Cristina Bani, Paolo Bittarelli, Stefano Conti, Francesco Gentili, Sara Gialli, Giuliana Lanci, Eros Nappini, Alberto Paolini, Gianfranco Venturi (Consiglieri).

Il Collegio Sindacale è così composto: Costanza Limoni (Presidente), Mario Morandini (Sindaco effettivo), Riccardo Palombo (Sindaco effettivo), Gian Luca Ancarani (Sindaco supplente), Federica Cocci (Sindaco supplente).

Il Collegio dei Probiviri è così composto: Paolo Sanchini (Presidente), Alessandro Bertolini (Probiviro), Monja Salvadori (Probiviro), Michele Angeli (Probiviro supplente), Roberto Menchini (Probiviro supplente).

Il direttore generale è Fabio Becherini. (assieme al presidente Carri, nella foto a dx) Nonostante l’anno appena trascorso sia stato segnato dal perdurare della pandemia, Banca Tema ha concluso il 2021 con risultati molto positivi. I principali indicatori dimostrano la solidità dell’Istituto e sono in crescita rispetto al 2020, con un utile netto di 6 milioni di euro e un patrimonio di bilancio di 147,9 milioni. Il Core Tier 1 Ratio, al 31 dicembre 2021, era pari al 17,15%, rispetto al 15,09% del 2020. Il Total Capital ratio, a fine anno, ammontava al 19,48%, rispetto al 17,22% dell’anno precedente. I crediti verso la clientela superano 1,5 miliardi di euro. La comunità di appartenenza esprime un elevato grado di fiducia nella Banca che annovera 19.915 soci e circa 80 mila clienti. Il 2021 si chiude con un segno positivo anche relativamente alle masse amministrate per conto della clientela, costituite dalla raccolta diretta, amministrata e dal risparmio gestito e assicurativo, che ammontano complessivamente a 2,67 miliardi di euro, evidenziando un aumento di 184 mln di euro su base annua (+ 7,41%). La raccolta diretta a fine anno era di 2,13 miliardi di euro, in aumento dell’8% rispetto al 2020. Molto significativo anche l’incremento della raccolta indiretta, che sale del 5,23% e raggiunge i 530 milioni di euro. Oltre due terzi sono composti da raccolta qualificata, risparmio gestito e assicurativo.

La nuova Banca Tema, operativa dal 26 luglio 2021, è nata dall’unione di Banca Tema - Terre Etrusche e di Maremma Credito Cooperativo con Banca Valdichiana - Credito Cooperativo di Chiusi e Montepulciano, entrambi Istituti provenienti da precedenti aggregazioni con una storia ultracentenari e che, dal 2019, fanno parte del Gruppo BCC Iccrea.

Il suo territorio di competenza comprende 3 regioni - Toscana, Umbria e Lazio - e 5 province – Grosseto, Siena, Arezzo, Perugia e Viterbo – in cui sono dislocate 52 filiali con 95 Comuni di operatività e un organico composto da 364 dipendenti.