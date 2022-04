Smart Future Academy Maremma e Tirreno 2022: gli studenti delle superiori incontrano i professionisti del territorio

Grosseto: Venerdì 29 aprile si svolgerà l’evento di orientamento indirizzato ai ragazzi delle scuole superiori Smart Future Academy Maremma e Tirreno 2022.

“È il secondo anno consecutivo che la Camera di Commercio è partner di Smart Future Academy: una scelta consapevole, perché eventi come questo sono occasioni preziose per i nostri giovani – spiega il presidente della Camera di Commercio Riccardo Breda – L’orientamento è sicuramente un nodo essenziale dell’attività svolta dalle Camere di commercio al fianco delle scuole, perché il mercato del lavoro e la scuola sono due mondi che devono dialogare al meglio. Ma non dobbiamo mai sottovalutare il ruolo della motivazione e la capacità di offrire modelli di riferimento, che spesso contribuiscono a rinforzare le scelte dei nostri ragazzi.”



Il programma della mattinata inizierà alle ore 8:30 con i saluti istituzionali coinvolti, per dedicarsi poi agli speaker, selezionati tra le figure di successo del territorio. La collaborazione della Camera di commercio Maremma e Tirreno e le associazioni datoriali nazionali e territoriali principali, ha permesso di organizzare un evento ricco di contenuti interessanti per i ragazzi.



“Per l’evento di Maremma e Tirreno 2022 Online, il nostro comitato scientifico, in collaborazione con la Camere di commercio, ha selezionato le persone del territorio che «ce l’hanno fatta» dove, per farcela si intende, l’autorealizzazione personale e professionale. - spiega Lilli Franceschetti, presidente di Smart Future Academy - gli speaker racconteranno in uno speech intenso ed emotivo, la loro esperienza personale rilevando le chiavi del loro successo”



L'obiettivo è quello di contrastare la sensazione di inadeguatezza vissuta da molti giovani, dimostrando che è possibile realizzare i propri sogni, sempre con la giusta dose di formazione, aggiornamento, disciplina e costanza. I ragazzi verranno coinvolti tramite i social, attraverso quiz, intervalli e domande dirette agli speaker, in un format ludico e allo stesso tempo formativo.



Smart Future Academy è un progetto aperto a tutti gli studenti delle scuole superiori e completamente gratuito, sia per le scuole che per le famiglie e valido ai fini PCTO.



Smart Future Academy Maremma e Tirreno Online è realizzato in attuazione al protocollo d’intesa sottoscritto con Unioncamere, in collaborazione e con il contributo della Camera di commercio Maremma e Tirreno, le principali associazioni datoriali nazionali e territoriali e in coordinamento con gli uffici scolastici regionali e territoriali.



Ha ottenuto il patrocinio di Camera di commercio Maremma e Tirreno, Unioncamere, Regione Toscana, Comune di Grosseto, Coldiretti, CNA, Confapi, Confcommercio, Federalimentare, ITS Italy, Utilitalia, Assoinfluencer ed è in collaborazione con il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, USR Toscana, EIEF, Talent Garden e con il sostegno del Consorzio per la Tutela del Grana Padano e Illimity.