I vini grandi Cru della Maremma protagonisti ad anteprima vini della costa Toscana

Lucca: Il 30 aprile e il 1° maggio, l’ex Real Collegio di Lucca ospiterà la rassegna dedicata ai migliori vini della costa toscana. Presenti molti espositori grossetani e della Maremma.

Ben undici le aziende grossetane e della Maremma che parteciperanno alla 21esima edizione di Anteprima Vini della Costa toscana: la celebre rassegna dedicata alle aziende vitivinicole delle province toscane bagnate dal mare, che si terrà a Lucca il 30 aprile e il 1° maggio.

Nei chiostri dell’ex Real Collegio di Lucca, tra gli 80 espositori presenti con oltre 400 etichette, sarà possibile degustare il meglio della vendemmia 2021 e le ultime novità del mercato proposte da una delle zone più famose al mondo, il grossetano e la Maremma: una gustosa anteprima per gli addetti ai lavori, gli appassionati e i curiosi, in un contesto di altissimo livello.

Sarà l’occasione per scoprire la forza dei Morellini tipici maremmani ma anche i vini del vulcano, dei castelli e delle tipiche cantine di tufo. A completare l’esperienza, l’ApeWine: l’enoteca itinerante di Costa Toscana che consente di acquistare i vini più apprezzati nel salone ma anche di ordinarli e riceverli comodamente a casa.



“Finalmente Anteprima Vini torna al suo splendore – commenta Edoardo Ventimiglia, vice presidente dell’associazione Grandi Cru della Costa Toscana –. Questa, per noi, è un’edizione davvero molto importante, che segna la ripartenza ma anche la rinascita dell’associazione e della sua attività: un segnale di fiducia per molti dopo due anni complessi. Sono lieto che anche in questa edizione siano presenti molte aziende grossetane: un dato significativo, che riflette la grande crescita che il territorio ha avuto negli ultimi anni sia in termini di quantità delle aziende presenti ma soprattutto della qualità dei prodotti. Anteprima Vini, infine, – conclude Ventimiglia – è l’occasione perfetta per approfondire la grande varietà di vitigni, terroir e storie che la zona della Maremma, ormai una delle più rappresentative in Toscana, porta con sé”.



Anteprima Vini della Costa toscana, che giunge alla 21esima edizione, è prodotta da Event Service Tuscany e promossa dall’Associazione Grandi Cru della Costa toscana, che, dal 2003, riunisce oltre 65 aziende toscane: un vero e proprio consiglio dei Grandi Cru, presieduto da Duccio Corsini dell’azienda Principe Corsini – La Marsiliana.



COME PARTECIPARE. Per partecipare all’evento, è necessario acquistare il biglietto, che consente la degustazione delle etichette presenti, al costo di 30 euro. Per gli iscritti ad Anteprima Wine Club, ai Soci Ais, Fisar, Onav, ASPI, AIES, Slow Food, agli studenti della facoltà Agraria e Enologia e agli studenti del Campus di Lucca il costo del biglietto è ridotto a 20 euro. Accredito gratuito: stampa e operatori di settore. Il biglietto può essere acquistato alla biglietteria dell’evento oppure, online, attraverso il circuito VivaTicket.

Per tutte le informazioni, iscrizioni, prevendite e richieste di accredito www.anteprimavini.com e Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .