Tagliato il nastro della 42esima Fiera del Madonnino. La Maremma riparte a pieno regime

di Franco Ferretti

Grosseto: Tagliato il nastro della Fiera del Madonnino, stamattina sabato 23 aprile alle ore 11.00.

Presenti tutte le autorità civili, politiche e istituzionali della regione, della provincia e della varie amministrazioni comunali della Maremma. Da oggi, sino al prossimo 25 aprile, il sito storico di Grosseto Fiere in località Madonnino a Braccagni alle porte della città di Grosseto, apre all'attesa kermesse sulla zootecnia, sull'agricoltura, e su tantissimi altri eventi. La 'Fattoria didattica' per i più piccoli, ma molto altro ancora. Sin dalle 9.30, rispetto all'apertura ufficiale fissata per le ore 11.00, la fila dei visitatori era lunga davanti al cancello principale dell'entrata di "Grosseto Fiere", in attesa di varcare il cancello dopo aver presentato biglietto e green-pass. Sono oltre 250 gli espositori presenti in fiera per quest'edizione che ritorna a pieno regime dopo due anni di assenza dovuta alla pandemia Covid-19.

Le foto e il video del saluto del sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna.