Frattura tra Filcams e le altre rappresentanze sugli stagionali: interviene Confesercenti Toscana

Firenze: La polemica sulla firma dell’accordo sulla stagionalità nel commercio che si sta accendendo riporta le posizioni espresse in queste settimane, durante una lunga fase di colloquio tra imprese e lavoratori.

Confesercenti Toscana da tempo ha un confronto aperto con le organizzazioni dei lavoratori, in cui sono stati affrontati i problemi reciproci del settore, ovviamente senza l’esclusione di nessuno, tantomeno di Filcams, che autonomamente (e legittimamente) si è tirata fuori privilegiando un accordo provincia per provincia anziché di carattere regionale, che secondo le imprese sarebbe stato più forte. “Abbiamo ritenuto il livello toscano maggiormente adeguato alle esigenze del lavoro nel comparto – sottolinea Massimo Biagioni, direttore regionale di Confesercenti Toscana – e capace di mantenere il rapporto utile che ha contraddistinto gli ultimi anni della nostra attività comune. L’unità di intenti mostrata dalle rappresentanze datoriali, con la firma nel medesimo giorno dell’intesa, ha necessità di trovare una analoga sintesi con le rappresentanze dei lavoratori, e dobbiamo cercare di ripristinare una situazione che ci vedeva unitari fino alla diversa valutazione realizzata sulla stagionalità. Meglio ricercare soluzioni mediane e non infilarsi in una diatriba legale che non aiuterebbe il miglioramento delle aspettative nel commercio che continuano a mostrare luci ed ombre”.