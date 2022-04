Rincari, risultati delle mobilitazioni e nuovi obiettivi

Coldiretti: "Al via assemblee sul territorio. Si parte lunedi 11 aprile da cooperativa Raspollino"

Grosseto: Dopo la mobilitazione e le attività di confronto istituzionali a livello regionale e nazionale, al via le assemblee sul territorio per fare il punto sulla complicata situazione causata da rincari, speculazioni e dagli effetti congiunti di guerra e pandemia sulle imprese agricole, sulle stalle e sui pescherecci. Coldiretti torna nuovamente al centro dei territori della maremma con una serie di incontri che mettono a fianco dei prossimi obiettivi e delle prossime attività sindacali, i risultati ottenuti in queste settimane dopo le azioni di protesta ed i tavoli istituzionali che spaziano dal credito d’imposta sul credito d'imposta del 20% sulla spesa per i carburanti utilizzati nel primo trimestre di questo anno alla rinegoziazione dei mutui agrari fino a 25 anni con la garanzia gratuita di Ismea, la ostituzione dei fertilizzanti chimici con il digestato fino all’agrisolare, al tavolo sul prezzo del latte e l’attivazione dell’Ispettorato Repressioni Frodi su eventuali pratiche sleali nella filiera del latte.

Si parte lunedì 11 aprile alle ore 21.00 dalla sala convegni della Cooperativa Raspollino a Grosseto (Località, Strada Provinciale Barbaruta, 58100) per proseguire in questa prima sessione di incontri giovedì 14 aprile alle 21 a Scansano presso la sala convegni della cooperativa Pomonte, giovedì 21 aprile a Paganico, mercoledì 27 aprile ad Arcidosso presso la sala consiliare del comune e 29 aprile a Manciano.