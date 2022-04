Grande affermazione della UILFpl Toscana Sud Est alle elezioni RSU 2022

Grosseto: “Grande affermazione della UILFpl Toscana Sud Est alle elezioni RSU 2022”, dice Sergio Sacchetti, segretario generale UILfpl Toscana Sudest.

“La UILfpl, - prosegue - si consolida primo Sindacato al Comune di Grosseto (6 membri RSU su 12); si afferma come Sindacato più votato ai Comuni di Monte Argentario, Semproniano e Campagnatico si “conferma” 2^ Sindacato nella Provincia di Grosseto; “Rientra” dopo un periodo di assenza dei Comuni di Arcidosso, Castiglione della Pescaia, Gavorrano, Manciano; tiene “botta” nei Comuni di Capalbio, Castel del Piano, Cinigiano, Civitella Paganico, Isola del Giglio, Orbetello, Pitigliano, Sorano, alla Camera di Commercio, ed Parco della Maremma, al COESO SdS”. “

Non abbiamo ancora contezza di alcuni dati e per questo non andiamo oltre. Un risultato esaltante che rafforza lo spirito identitario della UILFpl toscana sud Est, caratterizzato da forza, pacatezza, contenuti rispetto e decisione per la tutela delle condizioni del lavoro, la valorizzazione professionale dei lavoratori e la difesa dei lavoratori. Il tutto a “testa alta”, anche a costo, per la tutela dei lavoratori, di “andare contro”... è un percorso difficile, ma alla UILFpl è costume “fare quadrato” ed andare avanti…… Ringraziamo tutti i candidati e le candidate che si sono spese ed il cui impegno non andrò perduto”, conclude Sergio Sacchetti, segretario generale UILfpl Toscana Sudest.