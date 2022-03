In arrivo a Grosseto il primo PetStore Conad della cittÃ 

In arrivo a Grosseto il primo PetStore Conad della città

Il nuovo store offrirà una vasta gamma di prodotti e servizi per la cura e il benessere degli animali.



Grosseto: Iniziati i lavori per la costruzione dell’immobile che ospiterà il primo PetStore Conad della città, della società Clodia Commerciale, proprietaria dei punti vendita ad insegna Conad di Grosseto ed Orbetello.

Una nuova catena specializzata, che va ad arricchire l’offerta Conad in città e che metterà a disposizione dei clienti tutta la convenienza dei prodotti a marchio Conad insieme ad una vasta proposta assortimentale con le migliori marche dedicate al mondo animale, oltre ad offrire tutti i vantaggi legati alla carta fedeltà o di pagamento Conad. Uno store dove il cliente più esigente ed attento ad assecondare i bisogni del proprio animale potrà trovare una scelta ampia e articolata, unita alla sicurezza della garanzia di qualità, convenienza e sicurezza che da sempre caratterizzano Conad.



Il nuovo store, situato all’inizio di via Castiglionese, nei pressi dell’aeroporto, aprirà nel mese di novembre prossimo, avrà una superficie di vendita di 300mq e impiegherà 5 persone: la ricerca di personale è già stata attivata sia per figure di responsabile di punto di vendita che per addetti alle vendite. Il curriculum vitae può essere inviato all’indirizzo mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .



Il Petsore Conad offrirà un’ampia gamma di prodotti dedicati al benessere degli animali: dagli alimenti di qualità, agli accessori e i prodotti dietetici, fino ad arrivare ai parafarmaci veterinari. Il negozio offre anche una serie di iniziative e servizi specifici per soddisfare i bisogni di tutti gli animali da compagnia, come l’incisione istantanea delle medagliette identificative, una box per la donazione di alimenti ai canili e gattili di zona, una bacheca annunci e altre sorprese.