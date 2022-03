Carrello con elevatore frontale e piattaforma mobile: tornano i corsi di Cna Grosseto

Appuntamento il 6 e il 7 aprile per il “muletto” e il 27 e 28 aprile per la Ple. Iscrizioni aperte

Grosseto: Tornano gli appuntamenti con la formazione targati Cna Grosseto. Cna Servizi, l’agenzia formativa dell’associazione grossetana degli artigiani, organizza un corso per utilizzare il carrello con elevatore frontale con conducente a bordo, il cosiddetto “muletto”, e un corso per usare la piattaforma mobile elevabile.



Il corso per utilizzare il “muletto” è in programma per il 6 e il 7 aprile, rispettivamente con la lezione teorica, in programma dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 nell’aula virtuale di Cna Grosseto, e una lezione tecnico-pratica dalle 8.30, nel cantiere delle Nuova Gregori Rettifiche di via Aurelia nord 177 a Grosseto. Questa seconda prova vale anche come aggiornamento obbligatorio. Il corso per utilizzare la piattaforma mobile elevabile (Ple) si terrà il 27 aprile, dalle 9 alle 13 sempre nell’aula virtuale di Cna Grosseto, e il 28 aprile, dalle 8.30, sempre alla Nuova Gregori Rettifiche, per la prova tecnico-pratica che vale anche come aggiornamento.



Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o chiamare il numero 0564 471245