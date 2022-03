M’illumino di meno 2022, Risultati eccezionali in tutta la Asl Toscana sud est

Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili. In poche ore diminuito il consumo energetico di 50mila kWh e risparmiati oltre 15mila euro.

Grosseto: “Grazie all’impegno di tutte le Unità Operative delle Manutenzioni di Arezzo, Siena e Grosseto, la nostra Azienda Asl Toscana sud est - dichiara il Direttore Generale Antonio D’Urso - ha avuto, in occasione della giornata “M’Illumino Meno”, un risparmio economico di oltre 15mila euro con una riduzione dei consumi energetici pari a circa 50.000 KWh.

E’ un segnale forte e chiaro sulla direzione che sta prendendo l’azienda nel settore della transizione energetica verde e meno impattante sull’ambiente. Credo che questo risultato, raggiunto in poche ore (praticamente dalle 18 fino alla mattina), rappresenta anche una prova di come si può rendere efficiente l’intero sistema in maniera anche semplice e quanto siano ancora ampi i margini di miglioramento.

Aldilà dei numeri, però, desidero ringraziare non solo i nostri uffici tecnici e di manutenzione che si sono impegnati a fondo in questa occasione, ma anche i nostri dipendenti che, spesso anche in maniera autonoma e spontanea, hanno contribuito a questi risultati, che non sono semplicemente economici, ma anche di difesa dell’ambiente e riduzione dell’inquinamento".

foto di repertorio