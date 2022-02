Toscana, bollette: ricordo collettivo promosso dal Codacons al Tar

Parte anche in toscana la maxi-azione per chiedere ai giudici di sospendere gli aumenti di luce e gas disposti da Arera.



Firenze: Anche in Toscana utenti, esercenti, ristoratori e piccole imprese si uniscono al ricorso collettivo al Tar della Lombardia promosso dal Codacons – in collaborazione con alcune associazioni dei consumatori come Assoutenti - volto ad ottenere la sospensione degli aumenti delle bollette di luce e gas.

Il Codacons lancia infatti oggi in Toscana una azione legale attraverso la quale tutti i soggetti danneggiati dai rincari delle tariffe di luce e gas possono chiedere ai giudici del Tar di sospendere gli incrementi disposti da Arera a partire dall’1 gennaio 2022.



“Per la prima volta consumatori, commercianti e imprese creano un fronte comune per difendersi dal caro-bollette – afferma il presidente Carlo Rienzi – La nostra iniziativa legale diventa così un maxi-ricorso collettivo al Tar al quale stanno già aderendo centinaia di utenti e piccole attività in tutta Italia”.



Con tale ricorso Codacons, Assoutenti e le altre associazioni chiedono al Tar della Lombardia di sospendere le delibere di Arera che hanno dato il via libera agli aumenti di luce e gas per il primo trimestre 2022, rincari tariffari basati su criteri illegittimi e che stanno producendo un danno immenso a consumatori e imprese.



Per aderire al ricorso https://codacons.it/fermiamo-gli-aumenti-di-luce-e-gas/



(adesione al ricorso completamente gratuita per gli iscritti all’associazione).