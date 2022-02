Comitato Pastori d'Italia: 'Chiarezza sulla tutela degli animali'

Grosseto: La presidente del Comitato Pastori di Italia, Mirella Pastorelli, venuta a conoscenza dell’approvazione definitiva della proposta di legge che modifica gli articoli 9 e 41 della costituzione in modo da tutelare l’ambiente,

la biodiversità e gli ecosistemi, preannuncia una forte preoccupazione nei riguardi degli allevatori, visto che in tali articoli si sancisce la tutela degli animali. Pertanto la preoccupazione scaturisce da cosa si intenda per tutela degli animali, visto che gli allevatori , allevano gli animali per essere allora volta macellati ed utilizzati a scopo domestico. Se tutto ciò non sarà ben chiarito si potrebbe rischiare l’incostituzionalità della macellazione per poi arrivare a vietare l’uso della carne. Dinanzi ad una legittima preoccupazione, la presidente, chiede alle forze politiche di fare luce in merito a questo quesito . Se veramente tale legge impedisse la macellazione questo significherebbe decretare la fine di un’attività lavorativa che è sempre stata il cardine dell’economia ed ha fatto sì che l’Italia occupasse primi posti internazionali per la produzione del made in Italy . Chiude la nota la Presidente chiedendo alle forze politiche di fare luce su un punto così importante se interessate a salvare un patrimonio nazionale .