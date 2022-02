Recruiting day a Grosseto, le aziende cercano personale

Grosseto: Il Centro Servizi EBTT di Grosseto in Via Monte Cengio 15/B organizza 8 recruiting day dove le aziende in cerca di personale effettuerano i colloqui di selezione con i candidati in cerca di un'occupazione.

L'ingresso è libero presentazione di green pass super o rafforzato.

Per partecipare è necessario inviare il proprio curriculum a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. e sarete ricontattati per conoscere la data/orario del colloquio.

Non sono ammesse altre modalità di partecipazione.

Per altre informazioni tel 0564 416375 - Centro Servizi EBTT di Grosseto Via Monte Cengio 15/B.

Di seguito il dettaglio delle offerte di lavoro, riferite a uomo/donna e rispettano i requisiti di genere.



EVENTO DEL 14 FEBBRAIO (posti esauriti)

Hotel di Castiglione della Pescaia cerca da metà marzo a metà ottobre (no alloggio)

• Addetta digital market e social media richiesta competenze specifiche sui digital marketing e social media , necessarie competenze grafiche, possibile assunzione da febbraio

• 3 capi partita di cucina con esperienza

• 1 aiuto cuoco/demi chef di cucina con almeno 1 anno di esperienza

• responsabile di sala esperienza nel coordinare la sala buona conoscenza lingua inglese

• 4 camerieri di sala con esperienza conoscenza lingua inglese

• 4 addette prima colazione con esperienza di caffetteria preferibile conoscenza lingua inglese orario di giorno

• 1 barman con esperienza di cocktails

• 6 cameriere ai piani gradita esperienza orario di giorno



EVENTO DEL 16 FEBBRAIO (posti esauriti)

Hotel a Grosseto cerca da metà marzo a metà ottobre (no alloggio)

• Addetta digital market e social media richiesta competenze specifiche sui digital marketing e social media , necessarie competenze grafiche, possibile assunzione da febbraio

• 1 capi partita di cucina con esperienza

• 2 addette accoglienza e ricevimento gradita esperienza nel settore conoscenza lingua inglese

• 1 aiuto cuoco/demi chef di cucina con almeno 1 anno di esperienza

• 1 demi chef di cucina/colazioni con almeno 1 anno di esperienza addetto colazioni

• Responsabile di sala esperienza nel coordinare la sala buona conoscenza lingua inglese

• 4 camerieri di sala con esperienza conoscenza lingua inglese

• 3 addette prima colazione con esperienza di caffetteria preferibile conoscenza lingua inglese orario di giorno

• 1 barman con esperienza di cocktails

• 6 camerieri ai piani gradita esperienza orario di giorno

• 2 allestitori per sala con esperienza nel settore

• 1 giardiniere con esperienza nel settore

• 1 manutentore con esperienza di elettricità e lavori manuali semplici

• 1 figura welness benessere richiesta laurea in scienza motorie formazione nella ginnastica posturale , fitness e sala pesi (contratto da febbraio 2022)



EVENTO DEL 18 FEBBRAIO

Pubblico esercizio a Principina a Mare cerca da aprile (no alloggio)

• 2 aiuto cuochi con esperienza anche minima

• 1 cuoco con esperienza

• 2 banconiere per rosticceria e salumi

• 2 camerieri con minima esperienza

• 1 lavapiatti preferibile con esperienza

• 1 pizzaiolo con esperienza

• 1 aiuto pizzaiolo preferibile con esperienza

• 3 bariste/caffetteria

• 2 banconeire gelateria

• 1 barman con esperienza di cocktails



EVENTO DEL 21 FEBBRAIO

Hotel di Castiglione della Pescaia cerca da aprile a novembre

• 2 Addette prenotazione/ricevimento con esperienza e conoscenza lingua inglese

• 3 facchini

• 2 bagnini con brevetto acque interne

• 2 terapiste spa con esperienza

• 1 addetta al kisd club

• 2 cameriere ai piani

• 3 camerieri di sala con esperienza

• 2 commis di sala



EVENTO DEL 22 FEBBRAIO

Stabilimento balneare zona Castiglione della Pescaia cerca da maggio a fine settembre (si valuta alloggio, richiesta patente b)

• 1 aiuto cuoco con esperienza orario spezzato

• 1 lavapiatti con minima esperienza orario spezzato

• 1 capo sala con esperienza orario spezzato

• 1 camerieri con minima esperienza orario spezzato

• 1 barista con esperienza di caffetteria orario di giorno

• 1 banconista con esperienza orario di giorno

• 1 aiuto bagnino senza brevetto

EVENTO DEL 23 FEBBRAIO

Pubblico esercizio zona Castiglione della Pescaia cerca da marzo/aprile (si valuta alloggio, richiesta patente b)

• 1 cuoco principalmente per piatti freddi con esperienza turno unico serale

• 1 cameriere di sala per il bar sulla spiaggia minima esperienza turno unico

• 2 aiuto cuochi di cui 1 addetto griglieria e friggitoria con esperienza orario spezzato

• 1 lavapiatti con minima esperienza turno spezzato

• 4 camerieri di sala con esperienza anche minima turno unico o pranzo o cena

• 2 bariste 1 esperta di cocktails di base e 1 di caffetteria



EVENTO DEL 24 FEBBRAIO

Albergo a Fonteblanda e un ristorante a Porto Santo Stefano cercano per la prossima stagione estiva (preferibile personale di zona, possibilità di alloggio nei mesi di giugno/settembre)

• 2 addette al ricevimento conoscenza lingua inglese di base anche prima esperienza aprile e maggio a chiamata da giugno a settembre contratto full time con possibilità di proroga a ottobre

• 1 portiere nottuno da giugno a settembre

• 1 addetto back office con esperienza di base di contabilità contratto a chiamata aprile e maggio poi contratto par time con possibilità di lavorare tutto l'anno

• 1 giardiniere/manutentore contatto a chiamata aprile e maggio poi da giugno full time anche per questa figura possibilità di lavorare tutto l'anno

• 1 cuoca da giugno a settembre con possibilità di proroga a ottobre orario solo di giorno

• 1 cameriere di sala dal 1 giugno al 30 settembre con possibilità di proroga a ottobre con possibilità di lavorare tutto l'anno

• 1 cameriera ai piani da giugno a settebre con proroga a ottobre con possibilità di lavorare tutto l anno si occuperà anche della lavanderia il pomeriggio

• 1 aiuto cuoco (per porto santo stefano) dal 1 marzo a settembre preferibile apprendista

• 1 cameriere di sala (per porto santo stefano) con esperienza dal 1 marzo a settembre



EVENTO DEL 25 FEBBRAIO

Albergo a Punta Ala cerca da maggio a metà ottobre (con alloggio)

• 1 assistente ai bagnanti

• 2 segretarie ricevimento con esperienza nel settore conoscenza lingua inglese e una seconda lingua

• 3 chef de rang con esperienza

• 1 aiuto barman

• 1 commis di sala e bar

• Massaggiatrice e estetista

• 2 cameriere ai piani



