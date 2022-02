Darwin day 2022 al Museo di Storia Naturale

Grosseto: Studiando i fossili, i reperti archeologici e il DNA, ci siamo fatti un quadro imperfetto ma vasto della nostra storia,

dalle origini del genere Homo in Africa alle grandi migrazioni che hanno portato Homo sapiens a colonizzare tutto il pianeta, e le altre specie umane a estinguersi. Oggi il DNA permette anche di ricostruire in parte l’aspetto dei nostri lontani antenati. Ci dice, per esempio, che fino a 5700 anni fa gli europei avevano una combinazione, oggi insolita, di pelli scure e occhi chiari. Le pelli chiare sono arrivate nel Neolitico, dal Vicino oriente, nel grande processo migratorio che ha portato alla diffusione dell’agricoltura in tutta Europa.

Approfondiremo questo affascinantissimo tema in occasione del Darwin day 2022 con uno dei più grandi esperti italiani del settore, il Prof. Guido Barbujani, genetista dell'Università di Ferrara, il 12 febbraio 2022 alle ore 17.00.

I posti disponibili sono limitati, per partecipare è necessario prenotare tramite il modulo al link sottostante

https://www.museonaturalemaremma.it/eventi-museo-toscana/