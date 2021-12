'Viva Madre' a Castiglione della Pescaia

28 dicembre - ore 17:30 - Biblioteca Italo Calvino.



Castiglione della Pescaia: Dalla voce delle madri il racconto di vite esemplari, di coraggio e resilienza. E' lo spettacolo che il Teatro Studio porta in scena durante queste feste. La strage degli innocenti, le madri della mafia, le guerre, i desaparecidos,

per percorrere sentieri di lotta, dal respiro epico, insieme alle madri che non si sono arrese.

Tratto da: Lettera ad un bambino mai nato, Oriana Fallaci, Intervista a Taty Almeida, Filippo Femia, La Stampa (24 marzo 2017), Pontelandolfo, Mario Fraschetti, Io, Felicia. Conversazioni con la madre di Peppino Impastato, Mari Albanese, Angelo Sicilia, La strage degli innocenti, da Mistero Buffo, Dario Fo e Franca Rame.



I N T E R P R E T I: Daniela Marretti, Enrica Pistolesi, Luca Pierini, Mirio Tozzini.

SCELTA DEI TESTI: Daniela Marretti ed Enrica Pistolesi.

ADATTAMENTO E REGIA: Daniela Marretti.