Scuola: al via la conferenza eTwinning 2021 con la premiazione di 10 progetti

Da domani al 16 dicembre l’evento in diretta streaming con esperti internazionali

Firenze: Da domani, 15 dicembre, al 16 dicembre si terrà a Firenze , in presenza e on line, la Conferenza nazionale eTwinning 2021 dal titolo “L’impatto di eTwinning sullo sviluppo professionale dei docenti in servizio in Italia”, organizzata dall’Unità nazionale eTwinning, Agenzia nazionale Erasmus+ INDIRE.

L'iniziativa rappresenta il più importante evento nazionale della community europea di scuole e docenti attivi in progetti di collaborazione a distanza e prevede, come ogni anno, la consegna dei Premi nazionali eTwinning ai migliori 10 progetti di collaborazione tra classi attraverso la piattaforma eTwinning, svolti nell’anno scolastico 2020/21. Il premio consiste in una targa e strumentazione didattica.

“La community eTwinning – dichiara Flaminio Galli, Direttore Generale dell’Indire e dell’Unità eTwinning Italia – mira a portare un miglioramento dell’offerta formativa dei sistemi scolastici europei attraverso l’internazionalizzazione e l’innovazione dei modelli didattici e di apprendimento, per favorire un’apertura alla dimensione comunitaria dell’istruzione e la creazione di un sentimento di cittadinanza europea condiviso nelle nuove generazioni”.

Durante la prima giornata, il 15 dicembre dalle 14:30, saranno mostrati i video con le sintesi dei 10 progetti eTwinning premiati, con interviste ad alcuni docenti coinvolti. La cerimonia inizierà con gli interventi di saluto di Flaminio Galli, Direttore generale Indire e Andrea Bollini, Autorità nazionale Erasmus+ al Ministero dell’Istruzione.

A seguire, prenderanno la parola gli esperti Sylvia Libow Martinez e Gary S. Stager, autori statunitensi del volume sul movimento makers per la didattica "Invent to Learn: Making, Tinkering, and Engineering in the Classroom", insieme a Lorenzo Guasti, Tecnologo INDIRE, che ha curato l’edizione italiana del volume.

Questi i dieci progetti e rispettivi docenti vincitori del Premio nazionale eTwinning 2021:

1. Pay it forward 2 - Bianca Maria Gambarotto e Enrica Ferrazzini, Istituto Comprensivo "G.Galilei", Busto Arsizio, Varese

2. Enjoying Coding -Alessandra Poltronieri, Istituto Comprensivo di Sanguinetto, Verona

3. I write, you write, we write together our story, Sandra Reami, "G. Marconi" Castelfranco Emilia, Modena

4. International Maths Challenge 2.0, Tatiana Conti, Istituto Comprensivo "Visconteo" di Pandino , Crema

5. A Wonderful Journey, Alessandro Ruffino, IV Istituto Comprensivo "V. Brancati" di Pachino, Siracusa

6. Échanger en français, c’est une chance!, Silvia Sollano, Istituto Comprensivo di Grantorto, Gazzo, San Pietro in Gu, Padova e Davide Talarico, Istituto Comprensivo, “Papa Giovanni XXIII” Savigliano, Cuneo

7. Fake news, Simonetta Galli, Olga Crespiatico, Monica Gianna Fucina, Istituto Comprensivo “Rita Levi-Montalcini”, Bagnolo Cremasco, Crema

8. FRANKestein, Stefania Imperiale, Istituto Statale di Istruzione Superiore "E. Majorana - E. Corner", Mirano, Venezia e Rosanna Bastianello e Alessia Lazzari, Istituto Statale di Istruzione Superiore "L. Da Vinci", Arzignano, Vicenza

9. Historias que merecen un proyecto, Istituto Statale di Istruzione Superior "Vittoria Colonna", Arezzo

10. Young European entrepreneurs, Liliana Rossetti, ITCS "G. Zappa", Saronno, Varese, Maria Grazia Fiume e Arianna Mastrogiacomo, ITET “De Viti De Marco”, Triggiano, Bari

Al termine della giornata, dalle ore 19 alle 20 al Teatro Niccolini di Firenze, è in programma il concerto-evento dell’Orchestra Erasmus, composta da studenti Erasmus dei Conservatori italiani, che celebrerà l’avvio del nuovo programma Erasmus+ 2021-2027 suonando brani del Maestro Ennio Morricone.

Il concerto è gratuito e aperto a tutti gli interessati, fino a esaurimento posti e nel rispetto dell’attuale normativa anti-Covid, registrandosi a questo link: https://indire.eminerva.eu/isc/?evt=indire_15_dic_conc

Il 16 dicembre dalle 10:30, è in programma la presentazione della pubblicazione “L’impatto di eTwinning sullo sviluppo professionale dei docenti in servizio in Italia” che raccoglie i risultati di ricerca realizzati in collaborazione con INDIRE e Università degli Studi di Firenze. Lo studio ha avuto lo scopo di valutare le ricadute dell’esperienza didattica e formativa maturata nell’ambito della community sullo sviluppo professionale degli insegnanti. Il volume presenta un quadro di competenze degli “eTwinner” articolato in tre aree di analisi: “didattica, professionalità docente e partecipazione scolastica”. L’analisi dei dati quantitativi e qualitativi raccolti con un questionario e una serie di interviste in profondità hanno evidenziato una forte correlazione tra la percezione dello sviluppo di specifiche competenze afferenti alle tre diverse aree (in particolare a quella della Didattica e della Professionalità docente) e “l’esperienza eTwinning”, ovvero il coinvolgimento attivo e continuativo nel tempo dei docenti alle varie opportunità offerte dalla comunità eTwinning, dalla partecipazione ai progetti, alla formazione in presenza e a distanza, all’apprendimento tra pari con colleghi conosciuti in piattaforma.

Il testo è scaricabile gratuitamente da questo link:

http://www.carocci.it/index.php?option=com_carocci&Itemid=72&task=schedalibro&isbn=9788829012923

Sulla ricerca è in programma una tavola rotonda con un panel di esperti sul tema: Giuseppe Pierro e Immacolata Grimaldi del Ministero dell’Istruzione, Maria Chiara Pettenati, curatrice del volume e Dirigente di ricerca INDIRE; Maria Ranieri, Docente dell’Università di Firenze; Donatella Nucci, capo unità eTwinning Italia e Emanuela Boffa Ballaran, docente e ambasciatrice eTwinning Piemonte.

DIRETTA STREAMING

Tutto il programma della Conferenza è fruibile in diretta streaming sul canale YouTube (“eTwinning Italia”) e sul sito dell’evento (https://etwinning.indire.it/conferenze/conferenza-nazionale-etwinning-2021/).

Per il programma della Conferenza visitare il sito dell’evento: https://etwinning.indire.it/conferenze/conferenza-nazionale-etwinning-2021/

Hashtag ufficiale: #eTwPremi21

COS’È ETWINNING E I DATI DELLA PARTECIPAZIONE

eTwinning è la più grande community europea di insegnanti attivi in progetti collaborativi tra scuole. Nata nel 2005 su iniziativa della Commissione Europea e attualmente tra le azioni del Programma Erasmus+ 2021-2027, eTwinning si realizza attraverso una piattaforma informatica che coinvolge i docenti facendoli conoscere e collaborare in modo semplice, veloce e sicuro, sfruttando le potenzialità del web.

L’azione è il tramite per aprirsi ad una nuova didattica basata sulla progettualità, lo scambio e la collaborazione, in un contesto multiculturale e con numerose opportunità di formazione e riconoscimento di livello internazionale.

ll 2021 ha fatto registrare un incremento costante dei docenti italiani iscritti alla community eTwinning, per un totale di oltre 100.000 insegnanti italiani registrati: dato che fa dell’Italia il secondo paese eTwinning dopo la Turchia, tra i 43 aderenti all’azione. A livello europeo eTwinning ha recentemente superato il traguardo di 1 Milione di iscritti.

In Italia, eTwinning è gestito in Italia dall’Agenzia nazionale Erasmus+ INDIRE.