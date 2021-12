Clorofilla: documentario su Franco Fortini al Cinema Stella

Ancora documentari per il Clorofilla film festival, promosso da Legambiente con il contributo di Fondazione CR Firenze.

Grosseto: Domani, mercoledì 15 dicembre alle ore 21.15, al cinema Stella, è in programma "Franco Fortini - Memorie per dopodomani" di Lorenzo Pallini. Partecipano alla serata il regista e Velio Abati, con una testimonianza del giornalista Norberto Vezzoli che ha avuto Fortini come insegnante. Ingresso gratuito con green pass secondo le normative vigenti.

Franco Fortini è stato una delle più importanti voci del Novecento. Poeta, saggista, critico letterario, traduttore e insegnante, ha avuto una grande influenza sulle generazioni e i movimenti del ’68, specialmente tra i giovani.

Una voce indipendente, uno spirito fortemente critico, animato da un rigore etico e morale con pochi precedenti, sempre proteso alla ricerca delle “verità”.

Oggi il suo nome è pressoché dimenticato, così come appaiono tramontati molti degli ideali per cui egli lottò e visse. Il documentario ripercorre la formazione poetica, politica e umana di Fortini, recuperando tra le “macerie del passato” ciò che ancora può essere prezioso per il nostro presente e utile per il nostro futuro. Non si tratta solo di un progetto personale, è il risultato di una serie di esperienze e incontri, il frutto di tante voci che si uniscono per dare vita ad un’immagine collettiva di Franco Fortini.

Lorenzo Pallini

Videomaker, fotografo, montatore, lavoro da anni nel campo del documentario, anche come curatore di rassegne. Dal 2011 al 2018 sono stato resident videomaker per la galleria d'arte contemporanea FuoriCampo di Siena, curando documentazioni di mostre e installazioni di videoarte. Dal 2009 al 2016 ho fatto parte della società di produzione Humans Artis, con cui ho realizzato tra l’altro il progetto di video partecipativo REACTION ROMA e curato il montaggio del documentario "A Theoretical Life". Assieme alla giornalista Elisabetta Galgani, ho fondato nel 2014 l’associazione culturale Marmorata169, che si propone d’indagare le trasformazioni urbane attraverso varie arti, partendo da un condominio nel quartiere Testaccio di Roma. Oggi porto avanti diversi progetti di collaborazione con imprese, associazioni e ONG, tra cui Legambiente e Save the Children, curando la parte fotografica e la comunicazione video.