Eventi della settimana al Circolo Khorakhanè

Settimana di collaborazioni, degustazioni, e musica!

Grosseto: Mercoledì 15 in collaborazione con il Comitato Soci Coop ospitiamo una degustazione di dolci preparati da volontarie del Circolo utilizzando i prodotti della linea D’Osa Coop, e una degustazione delle nuove birre a marchio Coop. Conduce la degustazione (gratuita) il dott. Renato Nesi, consulente e formatore Unicoop Tirreno e coordinatore per la Toscana del progetto di Educazione al Consumo Consapevole. (Link Evento)

Venerdì 17 due band si alterneranno sul palco di Spazio 72: i Morbosita apriranno la serata per la Tito Blues Band, le due performance saranno seguite da una jam session jazz a cui parteciperanno numerosi musicisti. Una consumazione gratuita per chi sottoscriverà la tessera Arci la sera stessa. (Link Evento)

Sabato 18 in collaborazione con Fvtura ospitiamo la band grossetana Spinoff, per la presentazione del singolo "Paradossale" che segna l'esordio del gruppo nel panorama discografico indipendente. (Link Evento)

Ricordiamo che per accedere ai locali del Khorakhanè ed usufruire dei servizi del Circolo, occorre essere in possesso della Tessera ARCI 2021/2022 oppure della tessera di una delle associazioni federate con ARCI, quali UISP, Legambiente, Slow Food, Arcigay, Movimento Consumatori, Arci Caccia, Arci Pesca. Le tessere devono essere in corso di validità e vanno obbligatoriamente esibite all'ingresso. Si ricorda che la Tessera ARCI è nazionale e valida in ogni Circolo d’Italia fino al 30/09/2022.

Infine, finché saranno in vigore le disposizioni del D.L. 105/2021, sarà necessario esibire la certificazione sanitaria (c.d. “green pass”) per l’accesso al Circolo e rispettare all'interno del locale le medesime regole previste per gli esercizi pubblici.