Charlie Gnocchi, Justine Mattera, Laura Freddi e Saxo Sax ad arricchire le feste di Natale a Batignano

La Giunta Comunale di Grosseto ha deliberato, per la frazione di Batignano, la collaborazione e il sostegno economico per l’organizzazione di iniziative di animazione culturale per Natale, al fine di promuovere il territorio comunale.

Batignano: L’obiettivo è inoltre promuovere il progresso economico e sociale della comunità, lo sviluppo sostenibile del territorio, la tutela, la valorizzazione di produzioni tipiche e di qualità favorendo le iniziative di educazione e informazione volte ad ottenere il successo e l’affermazione dei prodotti del territorio nonché della promozione turistica nelle sue varie articolazioni.

La presenza e il coinvolgimento diretto sul territorio di personaggi famosi del mondo dello spettacolo, chiamati a collaborare con gli operatori turistici, le associazioni culturali e le Pro Loco locali, rappresenterà indubbiamente una grande attrattiva e sarà funzionale alla promozione delle peculiarità e dell’immagine stessa del territorio.

“Riteniamo molto importante – dicono il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore con delega al turismo Riccardo Megale - sostenere iniziative come questa che, oltre ad animare i piccoli centri abitati che costituiscono le frazioni del Comune di Grosseto, sono indubbiamente eventi in grado di attrarre i flussi turistici verso i piccoli centri, che - a causa dell’emergenza pandemica - hanno molto risentito negli ultimi due anni in termini di presenze”.

A Batignano, nei giorni 11 e 12 dicembre, saranno presenti infatti alcuni personaggi famosi. Ecco il programma:



11 DICEMBRE - con la partecipazione di Charlie Gnocchi e Justine Mattera

ore 11 Gita e riprese in canoa di Justine Mattera

ore 15,30 Pedalata sulla ciclabile Grosseto-Roselle-Batignano, insieme ai cicloamatori, commentando le bellezze del territorio;

ore 16 Inaugurazione Presepi

ore 17,30 Intrattenimento nei Mercatini di Batignano con il gioco

"Campionato del mondo mangiatori di panettone" e consegna premi;

ore 21,00 Seconda manche "Campionato del mondo mangiatori di panettone" e saluti al pubblico e agli amministratori;



12 DICEMBRE - con la partecipazione di Laura Freddi e Saxo Sax

ore 16 Intrattenimento a Batignano con Saxo Sax e Laura Freddi