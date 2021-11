La libreria Palomar si tinge di giallo con Sherlock Holmes

Grosseto: Venerdì 3 dicembre, alle ore 18:30, presso la Libreria Palomar, in Piazza Dante a Grosseto, la scrittrice e giornalista Paola Alberti presenta il suo romanzo giallo L'ultima cena con delitto (Edizioni Effigi), con la partecipazione straordinaria di Sherlock Holmes, alias l'attore Franco De Rossi.

Il romanzo è ambientato in Toscana, tra la Maremma, Pisa, Lucca, e una storica villa sulle rive del lago di Massaciuccoli, dove Puccini compose la Bohéme. Un triplice omicidio dà del filo da torcere al maresciallo dei Carabinieri Daniele Stivati, coadiuvato nelle sue indagini dalla sensitiva Angela Luce. Tutto prende avvio da una “cena con delitto”, che è anche l'occasione per l'inizio di una storia d'amore tra il maresciallo e Laura, una donna con un passato da dimenticare.

All'incontro in libreria Palomar sarà presente, oltre all'autrice, già allieva di Dacia Maraini e di Vincenzo Cerami, anche Franco De Rossi, attore della Compagnia del delitto, specializzata proprio nel tipo di spettacoli, i “murderparties”, di cui narra il romanzo della Alberti. L'autrice da anni organizza anche corsi di scrittura creativa per adulti e per ragazzi in tutta la Toscana e ha partecipato tenendo un corso di scrittura sul romanzo storico anche alle manifestazioni celebrative di La Maremma per Dante 2021.