'Famiglie al museo' per parlare degli insetti impollinatori

Domenica 10 ottobre torna la Citizen science al Museo di storia naturale

Grosseto: Domenica 10 ottobre è la giornata F@mu, Famiglie al museo, e per l'occasione il Museo di storia naturale della Maremma organizza un appuntamento di Citizen science, la scienza partecipata dai cittadini, tutto dedicato agli insetti impollinatori. Dalle ore 16.30 infatti nella sala conferenze della struttura museale di Fondazione Grosseto Cultura, in strada Corsini 5, si parlerà del progetto Cross-Polli:Nation.

Oltre alla teoria, ci sarà spazio anche per la pratica: ai partecipanti verrà mostrato come costruire un “Bee-hotel” e fornire così a questi preziosi animali un rifugio in vista dell’arrivo dell’inverno. L'iniziativa è particolarmente adatta a bambini di età compresa fra 5 e 11 anni; partecipare è gratuito, ma i posti sono limitati e occorre prenotarsi nella sezione “Eventi” del sito web del museo (www.museonaturalemaremma.it). «Il declino delle api e degli altri insetti impollinatori – dice il direttore del Museo di storia naturale della Maremma, Andrea Sforzi – sta mettendo a rischio la sicurezza alimentare e l'integrità biologica del pianeta. È perciò essenziale informare e sensibilizzare i cittadini su questo tema, in modo da contrastare le cause che comportano la rapida scomparsa di molte specie di insetti pronubi. Il laboratorio metterà alla prova l'abilità manuale, in particolare quella dei bambini: canne di diametri diversi, legnetti e altri materiali naturali dovranno essere assemblati all’interno di piccoli moduli da posizionare successivamente al calore del sole e al riparo da vento, pioggia e ristagni d’acqua».