'Una preghiera mi portò lontano' di Roberto Orsini vince il XIX Premio Nazionale 'Il Delfino' edizione 2021

Monte Argentario : La giuria del concorso presieduta da Giovanni Nardi e rappresentata da Salvatore Duca, Veronica Manghesi, Giuseppe Meucci, Alessandro Nundini, Valeria Serofilli e Francesca Zucchelli ha premiato, per la categoria Narrativa a tema “Mare”, Una preghiera mi portò lontano (Edizioni Effigi), romanzo affascinante, dal sapore avventuroso ambientato nella Maremma del XVI secolo lungo le coste dell’Argentario.

Una storia attenta alla vita degli ultimi e sensibile alla bellezza della natura selvaggia che mescola a coloriti aneddoti storici le vicende personali di Ridolfo, giovane contadino proveniente dall’entroterra toscano devastato dalla malaria.

Ambientato nella Maremma del XVI secolo, lungo le coste dell’Argentario, "Una preghiera mi portò lontano” è un romanzo avventuroso che mescola a coloriti aneddoti storici le vicende personali di Ridolfo, giovane contadino proveniente dall’entroterra toscano devastato dalla malaria.



L’autore Roberto Orsini è nato a Porto Santo Stefano nel 1947, oggi residente a Manfredonia ha da sempre legato la sua vita al mare imbarcandosi per oltre 12 anni con diversi ruoli e qualifiche. Nel 1982 ha vinto il concorso di Pilota del porto di Manfredonia e dal 1994è Capo Pilota. Nel 2016 ha pubblicato Insieme al mare – Cronaca di un’adolescenza, Mauro Pagliai Editore e nel 2020 Il navigante, Edizioni Effigi.

La cerimonia di premiazione si terrà sabato 9 ottobre 2021 alle ore 16.30 al Grand Hotel Golf di Tirrenia in via dell’Edera 29. Interverranno le autorità, i membri della giuria, gli Enti e le associazioni di “Marenia – Non solo mare” e i membri del Comi-

tato Premio Letterario Toscana.