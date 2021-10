Via Clodia. Se ne parla a QB

Grosseto: Si parla della via Clodia, oggi, martedì 5 ottobre alle ore 18.00 in piazza della Palma a Grosseto. L'incontro, a cura della libreria QB, racconterà la via consolare attraverso la voce di Giancarlo Mariotti Bianchi, guida ambientale escursionista, che ha curato insieme a Vittorio Paielli il libro "𝐕𝐢𝐚 𝐂𝐥𝐨𝐝𝐢𝐚. 𝐀𝐧𝐭𝐢𝐜𝐚 𝐯𝐢𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐓𝐞𝐫𝐦𝐞" (ed. Il Lupo).

Insieme all'autore, ne parla Alessandro Ramacciotti.

IL LIBRO

170 km tra Lazio e Toscana alla ricerca di una delle più antiche strade consolari romane sfiorando terme ancora oggi perfettamente agibili e di sollievo per i camminatori. 10 tappe da Roma a Saturnia con numerose indicazioni di accoglienza in una natura sorprendente.

𝐆𝐢𝐚𝐧𝐜𝐚𝐫𝐥𝐨 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐨𝐭𝐭𝐢 𝐁𝐢𝐚𝐧𝐜𝐡𝐢 è guida ambientale escursionista. Si dedica a tempo pieno alla sua passione del "camminare" progettando itinerari per singoli e gruppi alla scoperta della natura incontaminata. Ha un blog dove si possono conoscere le sue attività.