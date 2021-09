Wiki Loves Monuments Toscana: il concorso fotografico internazionale dei monumenti per Wikipedia è un successo, Toscana come sempre sul podio

Pisa: Ogni anno i volontari wikimediani organizzano in tutto il mondo “Wiki Loves Monuments” (WLM).

WLM è il più grande concorso fotografico internazionale. L’obiettivo è raccogliere scatti di monumenti e siti per documentare e valorizzare l’immenso patrimonio storico, culturale, architettonico e paesaggistico del territorio con il supporto di privati e amministrazioni.

Le immagini sono usate poi sulla grande enciclopedia libera Wikipedia e per promozione sui canali sociali.

Siamo giunti alla decima edizione in Italia, promossa da Wikimedia Italia.

La premiazione è a più livelli regionale, nazionale e internazionale, con grande visibilità per i vincitori (autori degli scatti e beni culturali ritratti).

Anche quest’anno il concorso locale dedicato alla Toscana è tornato, grazie anche all’impegno della comunità di wikimediani in regione. L’organizzatore regionale principale è Alessandro Marchetti, con la coordinatrice Susanna Giaccai.

La Toscana è stata protagonista dal 2018, e da allora è sempre stata per partecipazione prima o seconda regione a livello nazionale. La copertura è aumentata nel corso degli anni fino a raggiungere oltre gli 100 comuni aderenti.

Il concorso è iniziato come sempre il primo del mese e terminerà il 30 settembre. C'è ancora poco tempo per fare o selezionare degli scatti.

La partecipazione è gratuita e aperta a professionisti e amatori e liberi cittadini che desiderano rendere libera e accessibile a tutti l’immagine dei luoghi preferiti delle loro zone. L’unico prerequisito è registrarsi su Wikipedia e accettare la licenza d’uso Creative Commons BY-SA, cioè la licenza libera adottata su Wikipedia.

Per celebrare l’edizione in corso, a metà ottobre a Montespertoli si terrà la mostra delle vincitrici degli scorsi anni.



Wiki Loves Monuments è nato nel 2010 su iniziativa di Wikimedia Paesi Bassi. Il grande successo ottenuto dalla prima edizione olandese del concorso - con oltre 12.000 fotografie di monumenti storici raccolte, di cui 8.000 foto uniche di monumenti - lo ha reso popolare in tutto il mondo, tanto che l'anno successivo l'iniziativa è stata estesa a tutta l'Europa, con 18 nazioni coinvolte e oltre 169.000 fotografie raccolte. Nel 2012, con 32 nazioni partecipanti, 360.000 immagini raccolte e il coinvolgimento di oltre 15.000 persone, il concorso è entrato nel Guinness dei Primati come il

più grande del mondo.

Uno studio spagnolo ha evidenziato l’importanza delle fotografie che, accompagnando e migliorando le voci di Wikipedia, portano a un aumento del flusso turistico L’Italia raccoglie spesso oltre 10000 foto per anno.



(foto: Cipressi monumentali San Quirico D'Orcia di Stefano Benucci)