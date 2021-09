‘Dilettando’, la finalissima in Tv

Giovedì 24 su Toscana Tv, sabato 25 e domenica 26 su Siena Tv.

Grosseto: La finale di Dilettando è in Tv. Domani, giovedì 23 settembre alle ore 21,20 su Toscana TV, canale 18, sarà trasmessa la finalissima di Grosseto della edizione 2021 di “Dilettando con Avis”.

Registrata al teatro Moderno il 4 settembre scorso, l’ultima puntata, condotta da Carlo Sestini, ha regalato tanti momenti di emozione, a partire dal premio assegnato ai vincitori e intitolato a Natalino Galgani, ma anche quello dedicato a Dino Seccarecci realizzato da La Farfalla Odv. Ricordiamo che sono stati attribuiti riconoscimenti da parte della amministrazione comunale di Grosseto ad Emanuela Maccarani, il commissario tecnico della nazionale di ginnastica ritmica, e i due cantanti Erminio Sinni e Liliana Tamberi. Trattato in maniera approfondita il tema della donazione del sangue e plasma, come è accaduto anche per le altre sei puntate della diciottesima edizione che ha goduto del contributo della Fondazione CR Firenze.

Per vedere le quindici esibizioni in gara, la performance della cantante lirica e valletta Francesca Magdalena Giorgi accompagnata al pianoforte di Iacopo Mai, e conoscere i premiati, appuntamento su Toscana Tv. Su Siena Tv, canale 90, le messe in onda sono invece previste per sabato 25 settembre alle ore 21,15 e domenica 26 alle ore 14,30.