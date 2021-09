Gran finale di 'Cassero in Danza' con Balletto di Sardegna-Asmed e Padova Dance Project

Sabato 11 settembre alle 21.00 al Cassero senese di Grosseto.

Durante la serata si terrà la premiazione del Concorso Giovani in Cerca d’Autore e l’esibizione degli allievi del Liceo Coreutico - Polo "Luciano Bianciardi".

Grosseto: Gran finale di “Cassero in Danza” con due spettacoli da non perdere. Sabato 11 settembre alla kermesse organizzata dal Consorzio Coreografi Danza d’Autore con il patrocinio del Comune di Grosseto e la collaborazione di Istituzione Le Mura e Liceo Coreutico - Polo "Luciano Bianciardi",

e sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze nell’ambito del progetto Vivi Le Mura/Codice Danza 58100 - va in scena “Zatò e Ychì” del Balletto di Sardegna-Asmed e “Water Dance New Road” della Compagnia Padova Dance Project.



Lo spettacolo della Compagnia sarda si ispira alla storia di Zatoychi, un invincibile spadaccino cieco della tradizione giapponese che nello spettacolo divide in due la sua anima, scindendosi in forma maschile e femminile, e diventando Zato' & Ychi, due samurai che si scontrano in tre cruentissimi combattimenti, sostenuti e incalzati nel loro serrato confronto da clangori metallici e dal ritmo profondo delle percussioni. Particolarmente di impatto sono i costumi indossati dai danzatori trapunti di miriadi di campanelli, sono sculture sonore in movimento che ricordano alcuni felici esperimenti teatrali della Bauhaus. “Water Dance New Road” invece è un progetto coreografico di Cristina Kristal Rizzo creato specificatamente per Padova Danza Project, il corso di perfezionamento professionale riconosciuto dal MIC – Direzione Generale Spettacolo dal vivo. Una performance emozionante che sorprenderà il pubblico di “Cassero in Danza” per forza e intensità. Nella serata conclusiva del festival quest’anno ci sarà anche la premiazione del Concorso Giovani in Cerca d’Autore: al progetto vincitore sarà assegnato un premio di 500 euro. Inoltre, dopo il successo dello scorso anno, tornano ad esibirsi gli allievi del Liceo Coreutico - Polo "Luciano Bianciardi" di Grosseto con le coreografie messe a punto durante il tirocinio con i danzatori della Compagnia Francesca Selva a cui prenderanno parte durante il festival sotto la guida esperta dei coreografi Francesca Selva, Nicoletta Cabassi e Mauro Paccariè che firmerà anche una sorpresa per festival.



Tutti gli spettacoli sono alle 21.00.

Prenotazione obbligatoria + Green Pass: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Nel rispetto delle disposizioni anti Covid è obbligatorio indossare la mascherina.

I posti a sedere saranno distanziati.