Clorofilla, altre proiezioni al Museo di Storia Naturale

Grosseto: Ancora due proiezioni al Museo di Storia Naturale (strada Corsini, 5) di Grosseto per il Clorofilla film festival. Domani, giovedì 9 settembre alle ore 18:00 doppio appuntamento.

Si inizia con il corto “L’ultimo viaggio” di Lapo Simeoni. L’artista grossetano ormai stabilmente residente a Berlino, ha voluto dedicare alla madre Carla Simeoni un omaggio in video. In viaggio con la madre fin da piccolo, l’autore la accompagna per il suo ultimo viaggio da Scansano, in Toscana, a Maccarese, nel Lazio.



A seguire “Zaytun – Fuori campo” di Constantin Rusu e Alice Corte. A Shatila, campo profughi nel cuore della contraddittoria Beirut, alcune ragazze palestinesi trovano nel basket una via di fuga dalle disparità di genere.



Ingresso gratuito con green pass.

Per prenotare: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure 3391201079