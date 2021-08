'Il gatto con gli stivali' inaugura gli spettacoli di Face Off

Mercoledì 25 agosto al Giardino dell’archeologia il primo evento del festival dedicato alla danza.



Grosseto: Il festival “Face Off” entra nel vivo: mercoledì 25 agosto è in programma “Il gatto con gli stivali”. La rassegna, sostenuta dal Comune di Grosseto con il contributo della Fondazione Cr Firenze, è approdata a Grosseto lunedì 23 agosto e resterà nel capoluogo maremmano fino a sabato 28 agosto con laboratori, workshop e spettacoli dedicati alla danza.

Mercoledì 25 agosto alle 21.15 sul palco del Giardino dell’archeologia (Grosseto) ci saranno Fabio Bacaloni e Roberto Lori interpreti e autori de “Il gatto con gli stivali”, prodotto dalla Compagnia Simona Bucci/Compagnia degli Istanti con il sostegno del ministero dei Beni culturali e della Regione Toscana.

Lo spettacolo è dedicato ai bambini dai 3 ai 10 anni e parla di amicizia, arguzia, del superamento delle proprie paure e del valore aldilà delle apparenze. «Nella favola tradizionale – spiegano gli organizzatori -, il gatto, indossando i grandi stivali magici, si trasforma in una sorta di guascone furbo, audace, sfrontato, coraggioso. Nella versione rivisitata dalla Compagnia, il gatto ha tutte queste qualità ma nasconde una debolezza grave per l’orgoglio felino: non teme nulla se non i topi. Questa sua grande fragilità lo renderà più vicino alla natura degli uomini, eroi quotidiani forti e deboli contemporaneamente».

L’ingresso costa 3 euro: è consigliata la prenotazione ai numeri 328 6452779 o 340 1369666 oppure inviando una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. . Per assistere all’evento occorre avere il Green pass.

“Face off” non è solo spettacoli: sono infatti aperti due laboratori dedicati ai giovani danzatori con Francoise Parlanti al Teatro degli Industri e con Roberto Lori a Marina di Grosseto, e uno per i bambini dai 6 ai 9 anni nel chiostro della Biblioteca comunale Chelliana.

Per informazioni sui laboratori chiamare i numeri 328 6452779 o 340 1369666 oppure inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .