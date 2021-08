Tutto pronto per la X edizione de ‘Premio internazionale Capalbio’

Capalbio: Festeggia il suo decennale il “Premio Internazionale Capalbio Piazza Magenta” che anche quest’anno premierà autori tra i più importanti della stagione saggistica e letteraria.

La manifestazione si svolgerà in due serate:

sabato 28 agosto alle ore 17,30 presso l’anfiteatro del Leccio, Via Pascoli, a Capalbio

e domenica 29 agosto alle ore 21.30 nella piazza di Borgo Carige.

Sabato sono previste tutte le premiazioni mentre domenica, come omaggio alla memoria di un cittadino illustre che ha amato e difeso Capalbio e la Maremma, verrà proiettato “Nicola Caracciolo il paesaggio e la storia”, documentario prodotto dalla Rai per la serie “Italiani” di Paolo Mieli. Interverranno Furio Colombo, Giacomo Marramao, Luca Pietromarchi.

“Abbiamo dovuto abbandonare per la cerimonia della premiazione la tradizionale Piazza Magenta,” osserva Mirella Serri che con Giacomo Marramao condivide la direzione del Premio, “per l’osservanza di tutte le norme di prevenzione anticovid. In quest’anno così particolare per festeggiare il decennale abbiamo nomi d’eccezione che secondo la consuetudine del premio stimoleranno dibattiti e qualche volta anche polemiche”.

“Un Premio,” continua Giacomo Marramao “che si è venuto affermando adottando la più semplice e la più difficile delle formule: tenere insieme l'alta qualità dei prodotti intellettuali e la loro incidenza nella sfera pubblica".

Sono state circa una trentina le opere vagliate dalla Giuria che quest’anno è composta oltre che dai presidenti Mirella Serri e Giacomo Marramao, da Giancarlo Bosetti, Marco Calamai, Gianfranco Chelini, Furio Colombo, Matteo Fabiani, Marisa Garito, Maria Concetta Monaci, Alessandro Orlandi, Denise Pardo, Giuppi Pietromarchi e Rossella Sleiter.

Verranno premiati per i loro libri:

FRANCESCA MARCIANO - ANIMAL SPIRIT, MONDADORI

Sei racconti insoliti dove dominano gli animali: serpenti, gabbiani, alci che sbucano dal bosco, stormi di uccelli che compongono disegni nel cielo di Roma. Si tratta di un libro complesso ed elegante, che con uno stile efficace e incisivo svolge un’approfondita indagine psicologica, fruga nelle vite dei personaggi mettendone in dubbio tutte le certezze. E persino il concetto stesso di equilibrio interiore e di felicità viene sezionato e sottoposto ad analisi dalla scrittura della Marciano.

ANDREA BARZINI - IL FRATELLO MINORE, SOLFERINO

Ettore Barzini, figlio del celebre giornalista Luigi Senior e fratello di Luigi Junior, è scomparso. All’improvviso. Ma in famiglia nessuno ama ricordare cosa è accaduto e la sua morte nel campo di concentramento di Mauthausen. Come mai? A dare una risposta all’enigma è il nipote Andrea, in uno splendido racconto che parte dalla storia della sua famiglia per dar vita a un capitolo di storia italiana. E lo fa attraverso le vicende di una famiglia eccentrica e di due fratelli molto diversi tra speranze e guerre, amore e morte, fascismo e aneliti di libertà.

DARIA BIGNARDI - OGGI FACCIO AZZURRO, MONDADORI

La conduttrice tv, giornalista e scrittrice, con questo romanzo affronta il tema della sofferenza e dell’abbandono. Dopo essere stata lasciata dal marito, Galla, la protagonista della storia dal nome di un'eroina, non si rassegna. È prostrata, depressa, avvilita e deve ricorrere alle sedute psicanalitiche per cercare di superare la sua crisi. Priva di forza e di volontà viene visitata da una Voce: le parla l'artista Gabriele Münter che la sollecita a non vivere di rimpianti portandole ad esempio la sua lunga storia d’amore con Kandiskij. La Voce è caustica, a tratti brusca e sprezzante e la invita alla resistenza. Galla, sollecitata al cambiamento, incontra Bianca e Nicola anche loro in terapia psicanalitica e capirà il valore più che dell’amore dell’amicizia.

MAURIZIO MOLINARI - ATLANTE DEL MONDO CHE CAMBIA, RIZZOLI

Il direttore del quotidiano “La Repubblica” in questo libro disegna le mappe che spiegano le sfide del nostro tempo. Il nostro mondo è percorso da mutamenti e metamorfosi, tanto sul piano geopolitico quanto sul fronte economico e sociale. Mai però la velocità e la frequenza di tali trasformazioni ha raggiunto l'intensità di cui siamo testimoni dall'inizio del terzo millennio. Il libro di Molinari è come uno strumento antico, come un’antica mappa che offre al lettore la descrizione del mondo che cambia. Dai conflitti all’ambiente, dal razzismo alle epidemie, dalle diseguaglianze sociali al vento sovranista, il direttore ci spiega gli scenari che ci aspettano e i nostri futuri possibili. Sono otto le linee della trasformazione in corso che Molinari, individua con l'acutezza dell'osservatore e la consuetudine interpretativa del grande giornalista. E mette a punto uno strumento prezioso per chiunque voglia esplorare, come un pioniere il nostro mondo.

EMANUELE MACALUSO /CLAUDIO PETRUCCIOLI - COMUNISTI A MODO NOSTRO. STORIA DI UN PARTITO LUNGO UN SECOLO, MARSILIO

Nel centenario della fondazione del Pci, l’originale rilettura di una grande storia politica, viene praticata dalla viva voce di due esponenti illustri di generazioni diverse, uno dei quali, Emanuele Macaluso, è scomparso il 19 gennaio 1921. Non si tratta solo di un libro di storia ma un’analisi acutissima del nostro presente. Sviste e svolte epocali, ricordano le conquiste sociali di cui fu promotore il partito comunista e ipotizzano strade alternative che l’Italia avrebbe potuto imboccare per scongiurare il declino politico e culturale del Paese.

RENATA COLORNI, IL MESTIERE DELL’OMBRA. TRADURRE LETTERATURA, HENRY BEYLE, Premio della Fondazione Capalbio alla traduzione

Si tratta di un testo autobiografico in cui Renata Colorni racconta la sua grande avventura nel mondo della traduzione e i suoi corpo a corpo con i testi di autori del calibro di Thomas Bernhard e Friedrich Dürrenmatt, Elias Canetti e Thomas Mann. Traduttrice e curatrice di opere in lingua tedesca, Renata Colorni ha poi guidato e diretto i Meridiani, l’Olimpo degli scrittori con i quali ha chiuso la sua prestigiosa carriera editoriale. Il testo è corredato da una serie di immagini applicate a mano che riproducono le copertine dei libri di alcuni degli autori sui quali da traduttrice Renata Colorni ha lavorato con passione.

Saranno poi premiati:

DARIO FRANCESCHINI, Ministro della cultura, Premio “Filippo e Nicola Caracciolo” per la cultura e l’economia

SILVIA CALANDRELLI, direttrice di Rai Cultura, Premio per la cultura e lo spettacolo televisivo.

ANDREA CORATTI, direttore UOC Grosseto Chirurgia generale, Premio l’Italia che ci piace

DAMIANO MICHIELETTO, regista teatrale, Premio regia opera lirica.

I premi del Territorio andranno a:

JULE BUSCH, LA FIGLIA D’EUROPA, 96, RUE DE LA FONTAINE

ENZO RUSSO /AGATA FLORIO, RIPARTIAMO DA QUI

La serata sarà condotta dalla presentatrice televisiva, giornalista e attrice Eleonora DANIELE.

L’attrice Irene Grazioli leggerà alcune pagine dei libri premiati.

La segreteria del Premio è curata dalla scrittrice e giornalista Dianora Tinti.

Oltre al Comune di Capalbio e alla Fondazione Capalbio, un grazie va ai numerosi e sostenitori e sponsor, tra cui Banca Tema, Human Company, Hotel Valle del Buttero, Vini Monteverro, Trattoria La Torre da Carla, Libreria Bastogi.