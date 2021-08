'Calici di Stelle' torna anche a Castel del Piano

Due giorni di degustazioni, incontri con i produttori e musica sotto le stelle.

Castel del Piano: Il 12 e 13 agosto torna Calici di Stelle a Castel del Piano. Evento organizzato dal Comune di Castel del Piano, Strada del vino Montecucco e dei sapori di Amiata e AIS Toscana. Dalle 18 si potrà accedere liberamente all’area espositiva di Piazza Donatori di Sangue per incontrare 8 produttori locali e godere dell’assaggio di ottimi vini Montecucco. E poi musica in piazza ingresso gratuito dalle 21,30.

Solo su prenotazione, i sommelier della AIS Toscana accoglieranno fino ad un massimo di 25 visitatori all’interno del palazzo comunale di Castel del Piano per una degustazione dedicata.

Per prenotare le degustazioni con sommelier del 12 e 13 agosto ci si può rivolgere alla Nuova Pro Loco Castel del Piano presso l’Ufficio Turistico (10-12, 17-19 tutti i giorni) o chiamare al 3207531404.

Dalle ore 21,30 spettacoli musicali. Il 12 luglio esperienza superlativa con i LEGGERA ELECTRIC FOLK BAND, musica popolare rivista in chiave rock. Il 13 luglio sarà invece la volta dei DIANA COVER BAND.

Per tutti gli eventi è obbligatorio il Green Pass. Per informazioni e prenotazioni Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o 3207531404.