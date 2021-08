Danilo Rea e Pamela Villoresi in 'Terra' di Valeria Moretti

Venerdì 13 agosto i due artisti in uno spettacolo che è un inno alla vita.

Grosseto: Un pianista e un’attrice. Due artisti raffinati per uno spettacolo che è un inno alla vita. Venerdì 13 agosto alle 21 al Giardino dell’archeologia (Grosseto), Danilo Rea e Pamela Villoresi presentano “Terra”, un concerto per voce recitante e pianoforte.

La pièce, scritta da Valeria Moretti e prodotta da “La Gazza Ladra”, è un inno alla vita dedicato alla figura della “TerraMadre”, di cui tutti siamo temporanei ospiti. «Leggenda, antropologia, esoterismo e letteratura si intrecciano in una confessione – dicono dalla produzione – la cui essenza trova nel mito la sua ragione di essere.

Un continuo fantasioso rimando alle tante figure di dee misteriose, miracolose e sapienti oltre che minacciose, dove il “Bello” e il “Temibile” si sfidano in un eterno duello, per raccontare l’imprevedibilità del suo nucleo originario e primordiale, del suo fuoco sotterraneo. Percorso visionario dove reale e irreale procedono affiancati in un girotondo incalzante: immaginazione cosmica della “TerraMadre”, che si colloca tra sacro e profano, tra finito e infinito, tra umano e divino, tra tempo ed eternità».

Il biglietto costa 10 euro: per prenotare occorre chiamare il numero 331 7646562 oppure inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Per assistere allo spettacolo, organizzato dal Comune di Grosseto con la collaborazione di Fondazione Toscana Spettacolo onlus, serve mostrare il Green pass.