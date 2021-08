Festival Santa Fiora in Musica: Nico Gori swing10tet

Martedì 10 agosto, alle 21:15, all’Auditorium della Peschiera.

Tutti i concerti del Festival sono con prenotazione obbligatoria.

Santa Fiora: Nella Notte di San Lorenzo protagonista del Festival Santa Fiora in Musica è il Nico Gori swing10tet”. Il concerto si terrà martedì 10 agosto, alle 21:15, all’Auditorium della Peschiera.

Una band di 10 musicisti più un presentatore cantante che esegue un repertorio swing anni '30-'40, con numeri cantati e suonati. Uno show in stile Cotton Club ricco di energia e freschezza, senza nostalgia di "un tempo che fu", adatto sia ad un pubblico di appassionati e intenditori che ad un’audience più eterogeneo e meno esperto.



Il 10tet nato cinque anni fa in occasione della prima edizione del “Jazz italiano per l'Aquila”, ha all'attivo numerosi concerti, tra cui Umbria Jazz 2020, Ravenna Jazz Festival, Fermo Jazz Festival, Ancona Jazz e molti altri; ha ospitato artisti del calibro di Renzo Arbore, Fabrizio Bosso, Rossana Casale, Drusilla Foer, Adriano Giannini (per una edizione teatrale de “Il grande Gatsby) e Stefano Bollani (sul disco Swingin' Hips) e ha prodotto ben cinque dischi.



Il Festival Santa Fiora in Musica è organizzato dalla Fondazione Santa Fiora Cultura con il contributo del Comune di Santa Fiora e degli sponsor Enel Green Power, Siram -Veolia e Open Fiber, e con il patrocinio della Regione Toscana, della Provincia di Grosseto e del Conservatorio di Musica Luigi Cherubini di Firenze.



Il biglietto per questo concerto ha un costo di 3 euro.



Prenotazione obbligatoria. INFO: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - 335 8401202; ufficio turistico 3497201387 0564 977142; www.santafiorainmusica.com