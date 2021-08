Uno spettacolo coinvolgente 'Barencia' per il Grey Cat Festival a Follonica

di David Franchi



Follonica: In prima assoluta per il festival, Barencia è uno spettacolo appassionante nato dalla creatività di Michelangelo Scandroglio, Xavi Torres, Bernardo Guerra e Karen Lugo, in residenza artistica al Teatro Fonderia Leopolda di Follonica, per il Grey Cat Jazz Festival 2021.

Si tratta, infatti, di una produzione originale di musica flamenco e jazz, scritta da Scandroglio e Vicente, che vede la bailaora Lugo, danzare sulle note improvvisate dai musicisti, e con le ritmiche di Guerra. Uno spettacolo quindi semplice nella sua struttura, ma non banale, anzi tutt’altro perché rivela la straordinaria capacità di esecuzione degli artisti, ma anche l’ottima abilità di scrittura e di produzione artistica.



Barencia è una città immaginaria, un luogo di contaminazione, una fusione che solo il jazz può creare con il flamenco, e quindi la danza e la musica. Le note si innalzano sul palco, mentre la danzatrice si muove e balla creando un tutto unico fra suoni e movimento del corpo.



Una produzione originale che nasce grazie a “Toscana-Catalogna, un progetto in musica”, per una coproduzione Music Pool (Firenze) e Taller de Músics (Barcellona).



E’ stato uno spettacolo molto appassionante “Barencia” creato da una quartetto di giovani artisti, Xavi Torres Vicente (pianista), Bernardo Guerra (batterista), Michelangelo Scandroglio (contrabbasso) e Karen Lugo (danza).



I brani sono pochi e vengono presentati dal palco solo col nome dell’autore. I due musicisti toscani si sono incontrati con i due artisti catalani in un repertorio inedito e riarrangiato durante la residenza artistica che ha avuto luogo proprio nelle giornate di Grey Cat Festival.



Michelangelo Scandroglio è un contrabbassista e compositore. Studia jazz con Ares Tavolazzi e contrabbasso classico con M. Gabriele Ragghianti all’ISSM Boccherini di Lucca. Nel 2018, appena ventenne, è stato uno dei vincitori del “Riga International Jazz Bass Competition “, dove, oltre al premio, ha ricevuto un invito ufficiale per suonare al Beijing Jazz Festival dal direttore artistico e fondatore Adam Huang Yong.

Nel 2018 ha ricevuto il prestigioso premio “Tomorrow’s Jazz " (indetto da Veneto Jazz) come uno dei migliori giovani talenti del jazz italiano. Nel 2019 vince “AIR 2020 “ il bando nazionale ideato da MIDJ e sostenuto da SIAE. Nello stesso anno, con il Michelangelo Scandroglio Group, riceve il primo premio assoluto al Conad Jazz Contest indetto da Umbria Jazz.

Nel 2020 esce “In the Eyes of the Whale” per la casa discografica AUAND, il suo primo album come leader e compositore. Il progetto nel 2019 vince il bando Nuova Generazione Jazz indetto da I-Jazz e sostenuto da MiBAC ( Ministero dei beni e delle attività culturali ) che prevede molti concerti nelle rassegne, nei club e nei festival di prestigiose istituzioni e città italiane ed europee “Italian Jazz Days”, showcase annuali, residenze e progetti artistici.

Inoltre, Scandroglio è da sempre attivo come sideman e ha avuto l'opportunità di collaborare con giganti del jazz italiano ed internazionale.



Il pianista Xavi Torres, nasce a Tarragona (Spagna) il 20 giugno 1991. E’ uno dei musicisti più importanti provenienti dalla scena spagnola ed europea. Attualmente, vive ad Amsterdam, dove collabora con grandi musicisti. Si è laureato con lode in pianoforte jazz all'ESMUC, a Barcellona. Ad Amsterdam, ha terminato il Jazz Master e il Classical Bachelor al Conservatorium van Amsterdam, uno dei migliori al mondo.

Con lo Xavi Torres Trio ha vinto il più importante concorso olandese, il “Dutch Jazz Competition 2016”, il premio "Miglior gruppo jazz del 2015" dalla Catalan Jazz Association. Nel 2015 ha vinto, sempre con Xavi Torres Trio, il concorso “Keep An Eye International Jazz Award”, che nel 2014 aveva già vinto come il miglior solista.

Ha registrato più di 20 CD con diverse band, nonché un CD di musica classica come co-vincitore del primo concorso di giovani pianisti di Tarragona (2008).

Suona e si esibisce a livello internazionale in festival prestigiosi e ha lavorato al Conservatorio di Amsterdam, presso l'ESMuC, ed è stato insegnante alla Grahamstown Jazz week 2015.



Bernardo Guerra nasce a Firenze il 19 Luglio 1988. Inizia a suonare la batteria all’età di tre anni grazie alla passione del padre anche lui musicista. All’età di 8 anni si avvicina al jazz iscrivendosi alla scuola fiorentina del CAM. Nel 2004 partecipa a Siena Jazz. Nel 2006 la grande svolta, partecipa a Siena Jazz (dove apre col proprio quartetto il concerto di Enrico Rava e Franco D’Andrea), al Ronciglione Jazz, al festival a Sant’Anna Arresi in Sardegna, inizia a lavorare con il pianista Alessandro Lanzoni, col quale fonda il Jazz Bam Trio arrivando secondo al concorso nazionale “Emergenti live 2006” a Bergamo, lavora a Umbria Jazz. Nel 2008 vince il concorso internazionale del festival Elba Jazz col quartetto formato da Alessandro Lanzoni, Gabriele Evangelista e Luigi Di Nunzio. Nel 2009 si reca negli Stati Uniti per una serie di concerti e per la registrazione del disco “Amazing little toys” (avvenuta al 58 Media Lab Studio di Brooklyn, New York sotto la supervisione di Josh Roseman) con la collaborazione dei musicisti americani, ed allievi della NYU. Nel 2010 fonda i Meeting Sound che pubblicano un album nel 2012. Negli ultimi anni inoltre ha lavorato come docente alla NYU (New York University) di Firenze, suona in tutti i più prestigiosi luoghi del jazz italiano e partecipa ai grandi festival jazz italiani ed europei. Dal 2015 inoltre collabora con alcuni dei più interessanti progetti del jazz italiano come il trio di Cristiano Arcelli “Artificial Flowers”, il nuovo quartetto di Barbara Casini e il nuovo progetto del trombettista americano Rob Mazurek “Land of Spirals”.

Dal 2016 suona stabilmente nel nuovo progetto di Stefano Bollani “Napoli Trip” insieme a Daniele Sepe e Nico Gori. Insieme a Stefano Bollani suona in importantissimi festival come Umbria Jazz e Muntagn’in Jazz (Sulmona), festival di Rai Radio3 a Matera. Va in onda su Rai 1 col programma “L’importante è avere un piano” dove accompagna, in trio con lo stesso Bollani e con Gabriele Evangelista al basso.



Karen Rubio Lugo è una bailaora, ballerina, messicana, che ha partecipato a numerosi festival prestigiosi. In collaborazione con la fondazione di Flamenco Casa Patas, ha presentato "Flamencura", "Flamenco Territorio DeMente" e "Flamenco Frequencies" con tournée in Medio Oriente e Stati Uniti.

Come coreografa, ha ricevuto il Primo Premio per la danza flamenca al Festival Internazionale di Almería, il Primo Premio per la coreografia dal Festival di flamenco contemporaneo in Finlandia e il terzo premio per la coreografia al XVII Concorso spagnolo di danza e flamenco a Madrid.

Insieme a Israel Varela crea Made in México, duo batteria e danza che gira l'Indonesia, il Medio Oriente, l'Italia, gli Stati Uniti, la Spagna e il Messico.

Sotto la direzione di Javier Latorre, partecipa al film “Flamenco Flamenco” di Carlos Saura.

Partecipa inoltre come danzatrice, direttrice musicale, solista e coreografa a numerosi spettacoli e festival di alto prestigio e si occupa anche di progetti di videoarte.

Attualmente è coreografa e interprete dello spettacolo ¨Cant Espiritual ¨ di Carles Denia, ¨CAYANA¨ di Anna Colom, ¨Numen¨ di Melodie Gimard, ¨El Amir Ensamble ¨ di Amir Haddad, ¨Fuera de la Realidad ¨ di Pablo Rubén Maldonado e nello spettacolo ¨Por Bach¨ di Hippocampus con Jorge Pardo.