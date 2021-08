Il Grey Cat Festival continua con un progetto speciale

Un concerto inedito dedicato alla città immaginaria di Barencia, sabato 7 agosto il Teatro Fonderia Leopolda ospita Xavi Torres, Michelangelo Scandroglio, Bernardo Guerra e Karen Lugo con Balencia.

Follonica: Continuano con Xavi Torres, Michelangelo Scandroglio, Bernardo Guerra e Karen Lugo gli appuntamenti con il Grey Cat 2021. Il gruppo sarà sul palco del Teatro Fonderia Leopolda sabato 7 agosto alle 21.30.

Barencia, questo il titolo del concerto, è una città immaginaria, un appuntamento a metà strada, una fusione incandescente raccontata in uno spettacolo nuovo nato per riflettere sulle potenzialità della contaminazione. Un’alchimia magica che si riflette su un altro importante incontro: quello tra musica e danza, quello tra flamenco e jazz. Con la collaborazione tra Music Pool e il Taller de Músics, in prima assoluta per il festival, due musicisti toscani si incontrano con due artisti catalani in un repertorio inedito e riarrangiato durante la residenza artistica che ha avuto luogo proprio nelle giornate di Grey Cat Festival.

Un gruppo compatto in cui il catalano Xavi Torres Vicente, uno dei pianisti più importanti della scena scena jazzistica europea, incontra il batterista fiorentino Bernardo Guerra, famoso per la sua stabile collaborazione con Stefano Bollani, e il giovane contrabbassista Michelangelo Scandroglio, uno dei più importanti talenti emergenti italiani. La bailaora Karen Lugo, già pluripremiata a livello internazionale per la sua ricerca innovativa sul Flamenco trasporta il gruppo verso nuovi orizzonti.

Prima del concerto, nella Sala Leopoldina: alle ore 20.30 ci sarà un aperitivo a cura di “Le Strade del Vino e dei Sapori” e alle 21 verrà presentata “Toscana-Catalogna, un progetto in musica” con Cinzia Venier di Taller de Music (Barcellona) e con l'assessora alle politiche culturali del Comune di Follonica Barbara Catalani. Conduce Alessandra Cafiero.

Ingresso: Posto numerato 10 12 euro più diritto di prevendita. Secondo le normative vigenti è obbligatorio presentare all’ingresso la Certificazione verde Covid-19 con un documento di identità valido.

Info e prevendite - 0566 52012 - 055 240397 www.eventimusicpool.it Prevendite on line: https://bit.ly/2Vno9Y3 - www.ticketone.it - www.eventimusicpool.it