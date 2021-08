La diciottesima edizione di Dilettando si apre a Caldana

Caldana: Le telecamere di Toscana Tv e Siena Tv martedì 3 agosto saranno a Caldana per registrare la prima puntata della edizione 2021 di Dilettando, che quest’anno è realizzata in collaborazione con alcune sezioni Avis della provincia di Grosseto.

Nello specifico quella di martedì è stata organizzata con la sezione Avis di Gavorrano-Scarlino e l’aiuto della Associazione Società di Mutuo Soccorso di Caldana. A partire dalle ore 21,15 piazza Alcide De Gasperi, ospiterà questo evento sul cui palco saliranno i concorrenti locali e non solo. Persone che fanno della musica, del canto, del ballo, dalla comicità e della poesia il loro hobby preferito o che vogliono mostrare la proprie capacità.

“La prima è sempre un momento particolare - commenta Carlo Sestini, ideatore di Dilettando - perché c’è sempre da oliare un po’ la macchina. A maggior ragione in un momento come questo, un periodo difficile sotto tanti punti di vista, soprattutto per chi vive il mondo dello spettacolo e non solo. Insieme a Paco Perillo, Ilenia Garofalo e Sara Maestosi sapremo coinvolgere il pubblico e creare quella alchimia capace di rendere questa trasmissione un qualcosa di unico.

”L’edizione 2021, come sottolineato, è dedicata ad Avis, per sensibilizzare alla donazione del sangue e del plasma. “Quando Carlo ci ha proposto di aderire al progetto - commenta il presidente di Avis Gavorrano-Scarlino, Alessandro Ciacci - lo abbiamo fatto immediatamente con grande entusiasmo perché l’occasione è unica, sia per regalare una serata ai nostri concittadini, sia per focalizzare l’attenzione sul tema del dono. Siamo convinti che proprio la leggerezza e l’ironia di Dilettando sia un formidabile catalizzare sui temi a noi più cari. Oltre a Carlo, voglio ringraziare Paolo Bindi, il presidente dell’Associazione della Società di Mutuo Soccorso di Caldana, che si è prodigato al massimo per consentire che questo evento potesse avere luogo.”

Appuntamento dunque per domani sera (martedì 3 agosto) quando, a partire dalle ore 21,15, prederà il via la diciottesima edizione di questo format che si ostina a colorare un’estate in cui, purtroppo, sta predominando un preoccupante manto grigio.

La prima puntata sarà trasmessa su Siena Tv, canale 90, sabato 7 alle 21,15 e domenica 8 agosto alle 14,30, mentre su Toscana Tv è prevista per giovedì 12 agosto alle ore 21,10. Per iscriversi come concorrente a questa o alle altre tappe del tour estivo, si può contattare il 3483536655.