Alle Ferriere va in scena il Paradiso di Simone Cristicchi

Il cantautore e attore romano accompagnato per l’occasione dall’Orchestra sinfonica Città di Grosseto, scrive e interpreta “Paradiso - dalle tenebre alla luce”, opera teatrale per voce e orchestra sinfonica.

Follonica: Si muove su un palcoscenico povero, incorniciato da due colonne doriche, e porta con sé una lanterna: così Simone Cristicchi dà il via al suo viaggio verso il ‘Paradiso’ dantesco, un percorso di teatro-canzone. A partire dalla cantica dantesca il cantautore e attore romano accompagnato per l’occasione dall’Orchestra sinfonica Città di Grosseto, scrive e interpreta “Paradiso - dalle tenebre alla luce”, opera teatrale per voce e orchestra sinfonica, racconto di un viaggio interiore attraverso le voci potenti dei mistici di ogni tempo, i cui insegnamenti attraversano i secoli per arrivare fino a noi con l'attualità del loro messaggio.

È questo il tema centrale del nuovo spettacolo di Simone Cristicchi che andrà in scena martedì 3 agosto alle 21.30 al Teatro Estivo Le Ferriere di Follonica. Simone Cristicchi, attore, musicista, scrittore eclettico, si cimenta con il poema dantesco offrendo un suo originale e suggestivo punto di vista accompagnato sul palco dalla musica dell'Orchestra sinfonica città di Grosseto: lo spettacolo diventa così un viaggio interiore come un cammino iniziatico, dove la tensione verso il Paradiso è metafora dell’evoluzione umana, slancio vitale verso vette più alte, spesso inaccessibili.

I biglietti per la rassegna "Giorni Felici" si possono acquistare online: per l'acquisto da pc e smartphone basta collegarsi al sito www.comune.follonica.gr.it/leopolda. Non sarà necessario stampare il biglietto: la sera dell'evento basterà mostrare l'acquisto direttamente dallo smartphone. In alternativa i biglietti si possono acquistare anche al Museo Magma. La biglietteria è aperta dal martedì alla domenica dalle 18 alle 19.30 e dalle 21 alle 23, lunedì chiuso. La cassa del Teatro Fonderia Leopolda aprirà il giorno dello spettacolo alle 20. All'ingresso saranno applicate le misure di sicurezza anti covid.

Biglietti 21 euro, per gli under 25 è prevista una tariffa ridotta al prezzo di 14 euro più 1 euro di prevendita. Il ridotto è riservato a ragazzi fino a 25 anni compiuti ed è valido mostrando un documento all'ingresso la sera dello spettacolo. La tariffa è attiva on line e si può trovare anche nei listini in cassa.

Il nuovo piano industriale è frutto di un lavoro straordinario di analisi e ricognizione che ha consentito di individuare, in maniera puntuale e dettagliata, tutte le criticità dell’attuale sistema per concentrarsi sulle soluzioni più funzionali al loro superamento. “Si tratta di un piano che nasce dalle reali esigenze del territorio – spiega l’Ad Salvatore Cappello – e cala le azioni d’intervento nelle realtà specifiche in cui operiamo. Mira a raggiungere l’equilibrio economico finanziario della società in due anni, ottimizzando la macchina organizzativa e contenendo progressivamente l’impatto sulla bolletta al cittadino”.

Fra i principi cardine del piano, la semplificazione dei modelli di raccolta, garantendo comunque l’adattabilità rispetto alle specifiche esigenze. “L’avere finalmente un modello omogeneo da seguire – continua Cappello – consentirà un efficientamento dei servizi e una maggiore chiarezza anche nei contenuti e nelle attività di sensibilizzazione al cittadino”.

Il piano prevede il completamento del processo di informatizzazione dei servizi tramite tracciabilità dei conferimenti degli utenti, consentendo di introdurre progressivamente meccanismi di tariffazione puntuale, fino ad arrivare alla copertura completa dell’utenza entro il 2025.

Previsto un incremento progressivo delle raccolte differenziate, fino al 72% nel 2026 e, grazie alle scelte sui modelli di raccolta da adottare, il piano persegue anche l’obiettivo di una migliore qualità dei materiali da valorizzare nel mercato come materie prime seconde.

Contestualmente al piano industriale e al bilancio di esercizio 2020, l’Assemblea dei Soci ha licenziato anche il report di sostenibilità 2019-2020. “Questo report – dice il presidente Fabbrini – è relativo alle gestioni precedenti e chiude simbolicamente e definitivamente una fase per avviarne un’altra. I valori della sostenibilità costituiscono per Sei Toscana un impegno imprescindibile, lo strumento dell’agire quotidiano su cui fondare la propria storia, che si rinnova e che cresce con una visione di futuro sempre più in linea con la realizzazione gli obiettivi dell’Agenda 2030”.