Simone Cristicchi sul palco del Teatro Le Ferriere omaggia Dante

Nuovo spettacolo teatrale "Paradiso dalle tenebre alla luce".

Follonica: Accompagnato dall'Orchestra sinfonica Città di Grosseto, martedì 3 agosto, ore 21.30 per la rassegna Giorni Felici organizzata da Città di Follonica in collaborazione con Ad Arte Spettacoli.

Il nuovo spettacolo teatrale Paradiso dalle tenebre alla luce di Simone Cristicchi, attore, musicista, scrittore eclettico, nasce nell'anno di Dante ispirato alla Divina Commedia, offrendo un originale e suggestivo punto di vista. Cristicchi, accompagnato dall’Orchestra sinfonica Città di Grosseto parte dal Paradiso dantesco, per giungere ad una riflessione più ampia. Una vera e propria opera per voce e musica sinfonica che ci guiderà in un viaggio interiore, in cui riflessioni poetiche e spirituali si intrecciano, provando a indicare la strada per un paradiso ideale.

Virtualmente, Cristicchi compie insieme al suo pubblico il percorso di Dante dall'Inferno al Paradiso: lo spettacolo diventa così come un cammino iniziatico, dove la poesia è lo strumento di trasformazione da materia a puro spirito, e l'incontro con l'immagine di Dio è rivelazione di un messaggio universale, che attraversa il tempo.

La tensione verso il Paradiso è metafora dell'evoluzione umana, slancio vitale verso vette più alte, spesso inaccessibili: elevazione ed evoluzione. L'evento è frutto della sinergia tra Elsinor Centro di Produzione Teatrale, Arca Azzurra, Accademia Perduta Romagna Teatri e Fondazione Istituto Dramma Popolare di San Miniato, il più antico festival di produzione d’Italia, che rappresenta un unicum nel panorama teatrale italiano ed europeo.

L'opera è stata scelta per la 75esima edizione del Dramma Popolare per le celebrazioni dantesche in Toscana, Simone Cristicchi sarà in viaggio verso il Paradiso, in fuga dall’oscuro inferno costruito dall’uomo, con la guida dei versi della commedia dantesca e soprattutto della voce e dei pensieri dei mistici di ogni epoca.

