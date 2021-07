Ultima giornata per il Siloe film festival diretto da Fabio Sonzogni al Cinema Stella

Grosseto: Quest’anno il titolo della manifestazione attorno a cui si dipaneranno incontri e film è “Del bene, del male. Ma cos’è il male?”. Domani, domenica 25 luglio a partire dalle ore 10 proiezione dei film in concorso. Alle ore 12 Leonardo Mendolicchio nell’incontro dal titolo “Cos’è il “male” per l’inconscio? Una luce sul “perverso” che è in noi”.

Alle 14.30 l’evento speciale alla presenza del regista Fredo Valla che presenterà il suo ultimo film “Bogre”. Bogre è una storia di idee, di religioni, di incontri, di persone, di poteri. Un film in cinque lingue (bulgaro, francese, occitano, italiano e bosniaco), un andare e tornare e ripartire ancora per rispondere a domande, svelare storie cadute nell’oblio, dare spazio alle differenze, valorizzare spiritualità e culture lontane e vicine, aiutare il pensiero a essere critico. L’andirivieni, del resto, era un movimento tipico dei Bogre del medioevo, quegli eretici costretti a fuggire per vivere, e condividere le proprie idee, nello spazio europeo ben prima che l’Europa fosse unita.

Seguirà alle ore 19 la premiazione delle opere in concorso con la presenza della giuria giovani. Alle 20.30 proiezione delle opere vincitrici e in chiusura alle 21.30 il film “Un condannato a morte è fuggito” di Robert Bresson. Il festival è organizzato da Monastero di Siloe, Fondazione Comunicazione e Cultura, con la collaborazione di Ente dello Spettacolo, con il patrocinio di Diocesi di Grosseto, Regione Toscana, Provincia di Grosseto.

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti (non è necessaria prenotazione).