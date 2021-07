Alessandro Benvenuti sale sul palco delle Ferriere con il suo Panico ma rosa

L'attore-regista-drammaturgo porta sul palcoscenico uno spettacolo dedicato all'esperienza del lockdown. L'evento è promosso dal Centro Servizi Volontariato Toscana.

Follonica: Lunedì sera, 26 luglio, il Teatro le Ferriere di Follonica ospita Alessandro Benvenuti con il suo spettacolo "Panico ma rosa (dal diario di un non intubabile)". Si tratta di un evento promosso dal Cesvot, il Centro Servizi Volontariato Toscana.

Siamo nel 2020: 59 giorni di lockdown, 59 pagine di diario raccontano l’isolamento obbligatorio di un autore-attore che privato del suo naturale habitat, il palcoscenico, decide di uscire dalla sua proverbiale ritrosia e raccontarsi per la prima volta pubblicamente e con disarmante sincerità come persona.

Sogni e bisogni, ricordi e crudeltà, fantasie e humor. Un viaggio nella mente di un comico che nel cercare un nuovo senso della vita per non impazzire, reinventa il passato di chierichetto, stabilisce inediti e proficui rapporti con tortore, passerotti, merli, cornacchie, piccioni e gabbiani. Benvenuti mescola sogni e aneddoti, progetta linguaggi comico barocchi e decide di rinascere a nuova vita digerendo il suo passato e i fantasmi che lo hanno abitato, con la spudoratezza che solo gli adulti che si stufano di essere tali possono vantare. Attraverso questa comica forza eversiva Benvenuti, per una volta ancora, spera di tornare bambino, anzi, bambinaccio, prima di tacere per sempre nel naturale “finale di partita” che pazientemente attende in un punto imprecisato tutti gli esseri umani.

Biglietto 1 euro, inizio spettacolo alle 21.30

I biglietti per la rassegna "Giorni Felici" si possono acquistare online: per l'acquisto da pc e smartphone basta collegarsi al sito www.comune.follonica.gr.it/leopolda

Non sarà necessario stampare il biglietto: la sera dell'evento basterà mostrare l'acquisto direttamente dallo smartphone. In alternativa i biglietti si possono acquistare anche al Museo Magma. La biglietteria è aperta dal martedì alla domenica dalle 18 alle 19.30 e dalle 21 alle 23, lunedì chiuso. La cassa del Teatro Fonderia Leopolda aprirà il giorno dello spettacolo alle 20. All'ingresso saranno applicate le misure di sicurezza anti covid.