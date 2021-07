Le scimmie verdi protagoniste in Piazza della Palma con Mauro Garofalo e il suo 'The green monkeys'

Grosseto: Continuano le presentazioni di libri in piazza della Palma. Domani, martedì 6 luglio alle ore 18.30 è la volta di “The green monkeys" (ed. Mondadori) di Mauro Garofalo, scrittore e giornalista che ha vissuto anche in Maremma dove ha ambientato il suo romanzo “Il fuoco e la polvere”.

La presentazione fa parte delle attività di Grosseto Città che legge e del calendario condiviso di iniziative realizzate dal Museo di Storia Naturale e della libreria QB. Questa presentazione è organizzata dal Circolo Festambiente in vista del prossimo festival di Legambiente che si terrà dal 18 al 22 agosto. Insieme all'autore, interviene Angelo Gentili, segreteria nazionale Legambiente.



“The green monkeys” è un romanzo urban green che parla al cuore della generazione che si batte con generosità al fianco di Greta Thunberg e che crede non possa esistere benessere per nessuno se prima non ci si assicura di preservare e proteggere il mondo che ci è stato concesso di abitare.



IL LIBRO

La luce si era appena levata a est quando Sun arrivò sul tetto del grattacielo. La ragazza inspirò, provò a espandere il ki al respiro del mondo, prima alla città e poi, ancora più giù, alle foreste che intrappolavano lo smog. Lì c'era il Muro Verde che girava tutt'intorno a Chersom City. Oltre la cortina dei boschi, dove un tempo sorgevano le vecchie città, adesso c'erano solo rovine: la natura si era ripresa tutti gli spazi. Mentre caricava il calcio laterale, la ragazza avvertì lo spostamento d'aria. Si fermò. Fu allora che li vide. Sette figure che si muovevano in velocità. Cosa stavano facendo? Poi strizzò gli occhi: stavano iniziando a scalare un palazzo? Sun non può saperlo, ma quell'alba non sarà solo l'inizio di un nuovo giorno per lei. Quello che accadrà da lì in poi – l'incontro con Monkey e le sue Scimmie, traceur che paiono volare da un grattacielo all'altro, la scoperta del tradimento e dei piani di conquista del fratellastro Kobe e lo svelamento del proprio destino – farà esplodere la campana di vetro sotto la quale si era rifugiata fino ad allora. Per la prima volta, i suoi occhi vedranno tutto con chiarezza e quel che osserveranno sarà l'inevitabilità dello scontro imminente tra la classe politica avida e arrogante della sua città, che ancora si ostina a considerare la natura "al servizio" della metropoli (e che ha dimenticato le conseguenze degli errori commessi dalle generazioni passate), e un gruppo di giovani ribelli, le Scimmie, disposti a tutto pur di difendere la foresta in cui sono cresciuti e l'idea di una convivenza possibile tra questa e la città. E a quel punto Sun, tenace e determinata come i fili verdi nei prati, i germogli che crescono spontanei nei campi, le erbacce agli angoli delle strade, non potrà più stare in disparte a guardare.



MAURO GAROFALO, nato a Roma nel 1974, è scrittore e giornalista. Insegna Scrittura al Centro Sperimentale di Cinematografia di Milano, collabora sui temi dell'ambiente con "Il Sole 24 Ore - Nòva" e "HuffingtonPost - Terra", e tiene il modulo di Storytelling alla Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti. Ha vissuto anche in Maremma dove ha ambientato il suo romanzo “Il fuoco e la polvere”.