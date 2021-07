Note al chiaro di luna sulle orme di...

Sei concerti nella suggestiva location di Casa Rossa Diaccia Botrona.

All’interno delle attività estive del Comune di Castiglione della Pescaia, a partire dal 6 luglio A.Gi.Mus. Grosseto propone un programma centrato sui giovani musicisti.



Castiglione della Pescaia: Sei Concerti tra luglio e agosto, una rassegna che guarda al futuro, dove i protagonisti sono giovani musicisti under 30 sia del territorio toscano che del panorama nazionale e internazionale che, attraverso questa esperienza hanno modo di cimentarsi con il palcoscenico, confrontarsi con le difficoltà dell’esibizione in pubblico e crescere professionalmente. Un’esperienza che li porta fuori dagli ambiti prettamente didattici e li aiuta a far sì che la musica, oltre che passione, possa tramutarsi in professione.

“E’ per noi un gran piacere, ed un dovere come amministratori, presentare all’interno del nostro cartellone estivo, una rassegna di ottima musica che valorizza tanti giovani artisti – dichiarano Elena Nappi, vicesindaco e Susanna Lorenzini, assessore alla Cultura e al Turismo di Castiglione della Pescaia - e dà loro la possibilità di esibirsi in una location fra le più suggestive del nostro territorio. Lo è ancora di più quando la musica si coniuga con la storia e quando le storie valorizzano persone che collaborano con noi a promuovere e far cresce culturalmente il nostro comune”



Il concerto infatti è anche l’occasione per abbinare una narrazione sui personaggi di Castiglione della Pescaia, ma non solo. Così, il 6 luglio la giovane violoncellista toscana MARIA SALVATORI, 17 anni, avrà abbinato il personaggio di Dante Alighieri introdotto dalla giovane Sara Giommoni, in omaggio all’anno dantesco e, nello specifico, il V Canto dell’Inferno su Paolo e Francesca. Seguirà il 13 luglio una giovanissima violinista da Torino, LETIZIA GULLINO di soli 15 anni, con lei si racconterà la storia del primo personaggio di Castiglione, San Guglielmo con Irene Corti. Il mese di luglio si chiude il 27 con un duo violoncello e contrabbasso, CAMILLA PATRIA e TOMMASO FIORINI, il personaggio abbinato al concerto è il musicista Sir George Solti introdotto da Olivia Bruschettini; nel mese di agosto si parte il 17 con un quartetto di flauti: ASSUNTA DI PALMA, FRANCESCA RIZZATO, SARA MARZOLA, MARIA CHIARA BELARDI e la narrazione su Ximenes di Pamela Rustici; il 24 agosto torna un duo sassofono e pianoforte, LORENZO SIMONI e SUSANNA PAGANO, il personaggio abbinato è AMBROGIO FOGAR presentato da Donatella Guidi. Questo percorso tra musica, storia e cultura termina il 31 agosto con Italo Calvino introdotto da Patrizia Guidi e rappresentato in musica dall’arpista CLARA COMINI GATTI.



"A.Gi.Mus Grosseto, sezione regionale dell’Associazione Giovanile Musicale, ha tra i suoi obiettivi principali quello di valorizzare il territorio facendo sistema con realtà le Istituzioni, le realtà imprenditoriali e l’associazionismo - dichiara M°Gloria Mazzi, presidente dell’Associazione e direzione artistica della rassegna- La musica per noi è uno strumento per la promozione dei giovani talenti e per facilitare l’incontro e il dialogo tra realtà diverse. Negli anni la progettualità di A.Gi.Mus, grazie anche alla partnership con il Liceo Musicale Polo Bianciardi di Grosseto, si è sempre più orientata per la crescita musicale e professionale delle giovani generazioni, che hanno l’opportunità concreta di confrontarsi con se stessi e con il proprio futuro”.



NOTE AL CHIARO DI LUNA nasce dalla collaborazione tra A.Gi.Mus Grosseto e il Comune di Castiglione della Pescaia in un contesto estremamente suggestivo quale la Casa Rossa.

“Una sensibilità verso il mondo della cultura a cui va il nostro ringraziamento - dichiara M°Gloria Mazzi- non è scontato avere l’opportunità di suonare in luoghi magici come la Casa Rossa ed eseguire programmi solistici per giovani musicisti, un’occasione che contiamo possa trovare l’interesse sia dei castiglionesi che dei turisti”.



Tutti gli spettacoli si terranno alle ore 21.00, con PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA.

Per Prenotazioni: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , tel. 0564 927244